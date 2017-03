Aerolínie vyzývajú Britániu, aby rozhodla o osude leteckej dopravy po brexite

dnes 13:46 -

Európske letecké spoločnosti vyzývajú Britániu, aby urýchlila vypracovanie plánov týkajúcich sa leteckej dopravy. Termíny, keď aerolínie zverejňujú letové plány na obdobie po odchode Británie z EÚ, sa totiž rýchlo blížia.

Letecké spoločnosti so sídlom v EÚ majú na základe dohody o voľnom leteckom trhu z 90. rokov právo lietať do akejkoľvek členskej krajiny a z nej a rovnako aj ponúkať vnútroštátne lety v iných členských krajinách. Vzhľadom na brexit však Británia musí rokovať o podmienkach prístupu do vzdušného priestoru v EÚ. Niektoré aerolínie nečakajú, napríklad, EasyJet sa snaží získať novú prevádzkovú licenciu v inom členskom štáte, pravdepodobne pôjde o Írsko alebo Maltu.

Ďalším problémom sú letové plány na leto 2019, keď už bude Británia mimo EÚ. Aerolínie začnú pripravovať plány v tomto období budúceho roka. Pokiaľ Londýn nepríde s reálnym riešením, budú musieť spoločnosti zoškrtať svoje plány. Napríklad, Ryanair obmedzil rast prepravnej kapacity v Británii na 6 %, v posledných rokoch išlo o vyše 10 %.

Britská premiérka Theresa Mayová chce oslobodiť Britániu od vplyvu Súdneho dvora EÚ, čo vylučuje prístup na voľný letecký trh, ktorý majú Švajčiarsko a Nórsko. Súčasťou týchto dohôd je totiž povinnosť akceptovať úlohu Súdneho dvora ako hlavného arbitra pri sporoch. Totis Kotsonis, partner právnej firmy Eversheds Sutherland, pre Reuters uviedol, že alternatívou by bola dohoda medzi Britániou a EÚ o odlišnom riešení, ktoré nebude obsahovať dohľad Súdneho dvora nad dodržiavaním európskych leteckých zákonov.

Zatiaľ nie je jasné ani to, či Británia zostane členom Európskeho leteckého úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti leteckej dopravy. Prípadný odchod by vážne ovplyvnil firmy, ktoré zabezpečujú údržbu lietadiel alebo certifikáciu náhradných dielov.

Britská vláda doteraz tvrdila iba to, že letecký sektor je pre krajinu životne dôležitý a bude sa preto snažiť o "liberálny prístup".