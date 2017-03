Dnes holubica zajtra jastrab: ECB v marci ponechala menovú politiku bez zmeny

Zdroj: ECB

Európska centrálna banka v posledných rokoch uplatňuje uvoľnenú menovú politiku, aby podporila hospodársky rast eurozóny a zvýšila infláciu. V tlačovej správe vydanej po konci marcového zasadnutia ECB zopakovala, že naďalej očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na súčasných alebo nižších úrovniach dlhší čas.

Rozhodnutie ponechať menovú politiku bez zmeny sa všeobecne očakávalo. Euro v reakcii na Draghiho slová prelomilo hranicu 1,0600 EURUSD.





Euro sa mohol posunúť ešte o niečo vyššie, ale podľa Shilana Shaha, stratéga z Investec Wealth & Investment, by to chcelo od Draghiho viac jastrabovitý tón. "Pri niektorých náznakoch, že sa celková inflácia vracia do cieľovej projekcie na rok 2017, vzrástol index spotrebiteľských cien z 1,3 % na 1,7 % . Draghi však udržal svoj holubičí tón na tlačovej konferencii ECB. najviac sa centrálna banka zameriava na jadrovú infláciu a stabilitu, než zvolí ďalší postup. Posun smerom k jastrabovitejšej pozícii bude pravdepodobne vyžadovať oveľa optimistickejší obraz o jadrovej inflácii.“



Z tlačovej konferencie Maria Draghihovyberáme:

- Skupovanie aktív bude pokračovať do konca tohto mesiaca tempom 80 miliárd eur mesačne. Od apríla bude objem programu podľa plánu znížený na 60 miliárd eur mesačne. V tomto objeme bude trvať minimálne do konca roka 2017.

- Inflačné tlaky v eurozóne zostávajú utlmené. Ak by sa ekonomický vývoj výrazne odchýlil od našich projekcií, sme pripravení upraviť dĺžku aj objem programu skupovania aktív.



- Zlepšujúca sa situácia na trhu práce priaznivo pôsobí na kúpnu silu domácností.



- Medziročná inflácia v eurozóne sa podľa posledných údajov Eurostatu zvýšila z 1,8 % na 2 %. Na vývoj cien bude aj naďalej významne pôsobiť vývoj cien energií.



- Celková situácia si naďalej vyžaduje podpornú politiku ECB. Prijaté opatrenia ECB podporujú podmienky na úverovom trhu.



- Vývoj ekonomiky je potrebné podporovať zavádzaním štrukturálnych reforiem. Všetky krajiny sa musia snažiť vytvárať prorastové podmienky.



- Ak by neexistoval jednotný trh, neexistovala by ani Európska únia. Projekt jednotnej meny je neodvolateľný.



- Produktívnejšou otázkou je, ako môžeme zvýšiť prosperitu. Snažíme sa ubezpečiť, že cenová stabilita je udržateľná.





- Riziká pre rast a infláciu sú nižšie, s ohľadom na to ECB neuvažuje nad vypísaním ďalšieho kola TLTRO.



- ECB sleduje deformácie pohybu úrokových sadzieb na nemeckom trhu. Nemecké krátkodobé dlhopisy sú považované za bezpečné útočisko, ale dvojročné dlhopisy predstavujú ekvivalent pre ukladaniu peňazí do depozitu ECB.



- Neexistuje žiadny dôvod útočiť na Nemecko kvôli jeho obchodným prebytkom. Spojené štáty nepovažujú Nemecko za menového manipulátora.



- Nemám žiadnu správu v tomto okamihu, ale som si istý, že rokovania budú plodné, vyhlásil na margo stretnutia členov Trumpovej administratívy najskôr v Nemecku, a neskôr na zasadnutí ministrov financií G20 a guvernérov centrálnych bánk. Je dôležité opätovne potvrdiť záväzky skupiny G20 o menových devalváciách, dodal.