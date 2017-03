Platová rovnosť v nedohľadne: Odstránenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov by sa dalo urýchliť

Zdroj: Accenture Foto. thinkstock

Správa "Getting to Equal 2017" ukazuje, že by rozdiel v odmeňovaní mohol byť odstránený, ak ženy využijú výhody troch faktorov vyrovnávajúcich kariérne uplatnenie a ak dostanú potrebnú podporu z podnikateľského sektora, od vlády aj z akademických kruhov.

Vďaka týmto zmenám by sa rozdiely v odmeňovaní vo vyspelých krajinách mohli zotrieť do roku 2044, čím by sa skrátil čas potrebný na dosiahnutie rovnosti v odmeňovaní o 36 rokov. V rozvíjajúcich sa krajinách by tieto zmeny mohli ubrať viac ako 100 rokov z potrebného času na dosiahnutie rovnosti v odmeňovaní, ku ktorej by mohlo dôjsť do roku 2066 namiesto do roku 2168.

"Pracovná sila budúcnosti musí byť rovnoprávnu pracovnou silou. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je ekonomickým a konkurenčným imperatívom, na ktorom záleží každému, a my musíme podniknúť kroky potrebné na to, aby sme pre ženy vytvárali významné príležitosti a odstránili tak rozdiel v odmeňovaní rýchlejšie," povedala Julie Sweetová, generálna riaditeľka Accenture pre Severnú Ameriku.

Výskum Accenture zistil, že v celosvetovom meradle žena zarába 100 dolárov na každých 140, ktoré zarobí muž. K tejto nerovnováhe prispieva ešte skutočnosť, že u žien je oveľa menej pravdepodobné, že budú mať platenú prácu (50 % u žien a 76 % u mužov). To prispieva k tzv. skrytému rozdielu v odmeňovaní, ktorý zvyšuje ekonomickú nerovnosť medzi mužmi a ženami. Výskum ukazuje, že na každých 100 dolárov, ktoré zarobí žena, muž zarobí 258 dolárov.





Výskum tiež identifikuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť ženy dosahovať rovnocenné odmeňovanie ešte na univerzite. V súčasnosti je v porovnaní s ich mužskými náprotivkami u študentiek menej pravdepodobné, že si vyberú odbor štúdia, o ktorom sa domnievajú:

- že ponúka možnosť vysokých zárobkov, 27% oproti 40 %,

- že budú mať mentora, 45 % oproti 58 % ,

- že sa budú usilovať o pozície vo vyššom manažmente, 41 % oproti 51 %.

Okrem toho mladé ženy zaostávajú, pokiaľ ide o rýchle osvojovanie si nových technológií (45 % oproti 63 %), a tiež pokiaľ ide o kurzy programovania a kurzy výpočtovej techniky (68 % oproti 83 %).

Správa identifikuje tri výrazné urýchľujúci faktory, ktoré ženám pomôžu eliminovať rozdiely v odmeňovaní:

- vysoká digitálna gramotnosť - rozsah, v ktorom ľudia využívajú digitálne technológie na spájanie sa, učenie a prácu,

- kariérna stratégia - potreba, aby ženy mierili vysoko, robili informované rozhodnutia a aktívne riadili svoju kariéru,

- zoznamovanie sa s novými technológiami - príležitosť získať lepšie technologické a digitálne zručnosti, aby postupovali vpred tak rýchlo, ako muži

Uplatnenie týchto faktorov spolu s podporou od firiem aj vlády a akademickej sféry, by mohlo znížiť rozdiel v odmeňovaní mužov a žien o 35 % do roku 2030, čo by zvýšilo príjem žien o 3,9 bilióna dolárov.



Accenture sa v rámci prieskumu oslovilo viac ako 28 000 mužov a žien vrátane vysokoškolákov v 29 krajinách. Vzorka zahŕňal rovnomerný podiel mužov a žien z troch generácií, zahŕňala rôzne pracovné pozície z firiem rôznych veľkostí. Išlo o rozložení s chybovú toleranciou +/- 0,6 %.