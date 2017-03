Nórsko vyradilo z investičného fondu akcie niektorých energofiriem vrátane ČEZ

dnes 17:31 -

Nórska centrálna banka, ktorá spravuje investičný fond v celkovej hodnote takmer 840 miliárd eur, vyradila z investičného portfólia fondu ďalších 10 spoločností. Dôvodom bol fakt, že tieto firmy využívajú, prípadne priamo ťažia uhlie. Oznámila to dnes nórska centrálna banka.

Fond, známy aj ako nórsky ropný fond, je najväčším štátnym investičným fondom na svete a ku koncu minulého roka vlastnil akcie takmer 9000 firiem. O tom, že fond sa musí zbaviť akcií firiem využívajúcich vo veľkej miere uhlie, rozhodol nórsky parlament už v roku 2015. Dôvodom je, že uhlie patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia.

Jednou z 10 spoločností, ktorých akcie boli vyradené z portfólia svetového investičného fondu, patrí česká energetická firma ČEZ, ďalšími sú Eneva, Great River Energy, HK Electric Investments, Huidan Energy, Korea Electric, Malakoff, Otter Tail, PGE a SDIC Power Holdings.

Dve ďalšie spoločnosti zaradila centrálna banka do režimu pozorovania, čo znamená, že z portfólia investičného fondu by mohli byť vyradené neskôr. Sú nimi NorthWestern Corp a Portland General Electric. Po dnešnom oznámení nórskej centrálnej banky tak bolo z portfólia fondu vyradených celkovo 69 spoločností a do režimu pozorovania bolo zaradených 13 firiem.

Koncom februára centrálna banka oznámila, že fond zaznamenal v minulom roku návratnosť investícií na úrovni takmer 7 %. V porovnaní s rokom 2015 to znamená výrazné zvýšenie. Fond podporili práve akciové trhy, ktoré v 2. polroku zaznamenali silný rast, keď reagovali na nástup Donalda Trumpa do prezidentského úradu v USA.

Nórsky ropný fond zvýšil svoj zisk za minulý rok o 447 miliárd nórskych korún (49,98 miliardy eur), najmä vďaka investíciám do akcií. Až 62,5 % z celkového objemu investícií fondu smerovalo do akcií. Na porovnanie, v roku 2015 návratnosť investícií predstavovala len 2,7 %, čo bola najslabšia návratnosť od roku 2011. Fond vtedy veľa stratil na investíciách do ropných firiem.