D. Trump prisľúbil vrátenie miliónov pracovných miest do USA

dnes 20:46 -

Americký prezident Donald Trump uviedol, že plánuje vrátiť do Spojených štátov milióny pracovných miest. Povedal to dnes na stretnutí s predstaviteľmi najväčších amerických spoločností ako General Electric, U. S. Steel, Dow Chemical, Lockheed Martin, Ford, Johnson & Johnson, Whirlpool či Campbell Soup. Detailnejšie informácie, ako to zrealizovať, však neponúkol.

Na stretnutí Trump uviedol, že od zavedenia Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) v roku 1994 zanikla vo výrobnom sektore USA zhruba tretina pracovných miest. Okrem toho dodal, že odkedy Čína vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pred 16 rokmi, bolo zatvorených zhruba 70.000 závodov. Podľa štatistického úradu sú však skutočné čísla miernejšie.

Trump prisľúbil, že predstaví viacero krokov, ktoré podľa neho pozitívne ovplyvnia americké podniky. Súčasťou plánov je aj daňová reforma a infraštruktúrny balík, s ktorými išiel už do prezidentskej kampane. Podrobnosti však neuviedol.

Dnešné stretnutie s predstaviteľmi veľkých amerických firiem bolo ďalším v sérii stretnutí amerického prezidenta so zástupcami podnikov z jednotlivých oblastí. Minulý týždeň sa stretol s predstaviteľmi najväčších maloobchodných spoločností, ktorí vonkoncom nesúhlasia so zavedením takzvanej cezhraničnej dane, ktorá by výrazne zvýhodnila vývozcov, no rovnako výrazne znevýhodnila dovozcov tovarov. Naopak, predstavitelia niektorých firiem z výrobného sektora, ktorí sa stretli s Trumpom dnes, tento krok podporujú.