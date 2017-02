SP upozorňuje na včasné odhlásenie sa z dôchodkového poistenia

dnes 15:31 -

Ak mamičky prihlásené v Sociálnej poisťovni (SP) z dôvodu starostlivosti o dieťa začnú pracovať ako zamestnankyne alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), sú povinné odhlásiť sa z dôchodkového poistenia poistenca štátu. Opätovne na to upozorňuje Sociálna poisťovňa. Hovorca SP Peter Višváder uviedol, že okrem pracovného pomeru sa to týka aj poisteniek, ktoré uzavreli dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale napríklad aj poslankýň obecného zastupiteľstva. "Za poistencov štátu, a teda aj za tieto mamičky prihlásené v Sociálnej poisťovni, platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Ak sa však z tohto poistenia včas neodhlásia, ovplyvní to aj postupovanie ich príspevkov do druhého piliera," vysvetlil.

V súčasnosti, keď dôchodkové správcovské spoločnosti zasielajú výpisy z osobných dôchodkových účtov o nasporených prostriedkoch, Sociálna poisťovňa zaznamenáva veľa sťažností práve takéhoto typu. "Sporitelia upozorňujú na skutočnosť, že už niekoľko mesiacov im Sociálna poisťovňa príspevky nepostupuje. Vo väčšine prípadov ide práve o sporiteľky, ktoré sa po nástupe do zamestnania po rodičovskej dovolenke z dôchodkového poistenia neodhlásili, takže im Sociálna poisťovňa postupovala príspevky za rovnaké obdobie dvakrát," konštatoval Višváder.

Príspevky štátu boli preto v takomto prípade postúpené neoprávnene. "Po zistení tejto skutočnosti im postupovanie príspevkov do druhého piliera pozastavila, a to až dovtedy, kým príspevky postúpené sporiteľkám navyše Sociálna poisťovňa nezúčtuje," uzavrel Višváder.