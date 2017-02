Košice môžu získať novú pravidelnú leteckú linku do nemeckého Kolína nad Rýnom

dnes 12:46 -

Košice by mohli mať novú pravidelnú leteckú linku do nemeckého Kolína nad Rýnom. Letecké spojenie na letisko Cologne/Bonn by malo byť zavedené najneskôr do konca tohto roku, fungovať minimálne dvakrát týždenne a prepravná kapacita lietadla na tejto linke by mala predstavovať aspoň dvesto miest za týždeň pre prilietavajúcich cestujúcich.

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košický kraj pridelila zákazku na zavedenie nového leteckého spojenia košickému letisku. To získa nárok na poskytnutie príspevku vo výške 500 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty po splnení uvedených podmienok o prevádzke pravidelnej linky do Kolína nad Rýnom. Ako vyplýva z oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, letecká linka musí byť zriadená počas platnosti zmluvy.

Zriadenie nového leteckého spojenia má prispieť k rozvoju turizmu v Košickom kraj. "Celková odplata za poskytnutie služby sa bude odvíjať od celkového počtu prilietavajúcich cestujúcich, ktorí využijú novozriadené letecké spojenie. Záväzkom poskytovateľa služby bude zriadenie nového leteckého spojenia, ako aj jeho udržanie počas platnosti zmluvného vzťahu," uviedla KOCR Košický kraj.

Organizácia cestovného ruchu Košického kraja pri zadaní zákazky použila rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia. Zdôvodnila to tým, že uvedené služby môže z technických dôvodov poskytnúť iba určitý hospodársky subjekt. Poskytnutie služby je možné iba prostredníctvom jediného prevádzkovateľa medzinárodného letiska na území Košického kraja, a tým je Letisko Košice - Košice Airport, a. s. Jedinou primeranou alternatívou by v takom prípade bola existencia ďalšieho prevádzkovateľa medzinárodného letiska v Košickom kraji.