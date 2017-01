Letisko má peniaze len do konca februára

dnes 17:16 -

Dnešné mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Letiska Piešťany, a. s., prerokovalo plán konsolidácie spoločnosti s výhľadom do roku 2020, venovalo sa informácii predstavenstva o variantných riešeniach kapitálovej dostatočnosti a návrhu na riešenie záväzkov letiskovej spoločnosti.

MVZ uložilo predstavenstvu akciovej spoločnosti vypracovať a predložiť plán ďalšieho fungovania letiska na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má uskutočniť v závere mája. Podľa slov predsedu predstavenstva spoločnosti a predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibora Mikuša spoločnosť v súčasnosti vynakladá úsilie o nájdenie strategického investora, ktorý by umožnil ďalšiu prevádzku. Rokovania, ako uviedol po skončení MVZ, intenzívne prebiehajú a je to časovo náročný proces.

"To je jedna vec, druhá je tá, že my denne bojujeme o prežitie letiska, aby sme mali na činnosti súvisiace so zabezpečením personálu a technických opatrení," konštatoval Mikuš s tým, že okrem rezortu dopravy ako druhého z troch akcionárov spoločnosti iba TTSK vkladá do chodu letiska svoje prostriedky. Za posledné roky je to podľa neho 1,6 milióna eur a "sú tu ešte súkromné pôžičky za lepších podmienok ako od finančných inštitúcií".

Prostriedky na zabezpečenie prevádzky majú do konca februára. Mikuš povedal, že pre získanie finančných prostriedkov oslovili deväť bánk, zatiaľ sa vyjadrila jedna a aj to zamietavo. Ak toto nebude cesta k peniazom, tak potom „sa môžu prejaviť aj iní akcionári“. Okrem TTSK a ministerstva dopravy je to ešte mesto Piešťany.

"Považujeme piešťanské letisko nielen za vzdušnú bránu do regiónu, ale má aj strategický význam pre letisko v Bratislave v prípade mimoriadnych udalostí," povedal predseda predstavenstva spoločnosti. No ako dodal, nikto okrem tých, ktorí za letisko bojujú, si to akosi neuvedomuje. Mesto Piešťany nepredložilo podľa jeho slov predstavu o ozdravení spoločnosti.

Zástupca akcionára - mesta Piešťany primátor Miloš Tamajka uviedol, že v prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti obráti na nich s požiadavkou finančnej spoluúčasti na prevádzke, bude ju musieť predložiť mestskému zastupiteľstvu. Podčiarkol, že aj Piešťany vložili do akciovej spoločnosti svoje prostriedky, a to odpustením dane z nehnuteľnosti. Zopakoval, že piešťanská samospráva je stále za zachovanie letiska.

Nad Letiskom Piešťany visela v závere minulého roka hrozba likvidácie, valné zhromaždenie, ktoré malo o tom 29. novembra rozhodnúť, pre novovzniknuté okolnosti vypustilo tento bod rokovania. Objavila sa totiž možnosť, ako letisko zachrániť, prihlásil sa investičný záujemca Katex Technical Finans, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch.