Januárové výpredaje: Ako nenaletieť pri zľavových akciách

Obchodníci zľavy často vytvárajú umelo alebo sú spojené so zvláštnymi podmienkami. Musíte byť pri nákupoch obozretní, aby ste v zľavách nakúpili skutočne výhodne a nenaleteli trikom predajcov.

Skutočná cena

Januárové nákupy nemusia byť zďaleka tak výhodné, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Niekedy sú tieto zlacnenia len minimálne, alebo v prípade niektorého druhu tovaru k poklesu ceny po Vianociach ani vôbec nedôjde. Odborníci tvrdia, že väčšina zliav je vytvorená umelo. Obchody často ceny niekoľko týždňov pred výpredajom umelo zvýšia a potom ich znovu znížia na pôvodnú úroveň. Zľavu tak zákazníkovi skutočne poskytnú a takýto postup nie je nijako postihnuteľný. Kupujúci ale v takomto prípade nič neušetrí. V prípade nákupov drahšieho tovaru odborníci odporúčajú zistiť si cenu výrobku vopred. Aby ste sa vedeli zorientovať v akej cenovej hladine sa požadovaný model pohybuje. Starostlivejší prístup bude, ak si vývoj ceny výrobku za ostatné mesiace necháte cez webový porovnávač cien vykresliť v podobe grafu. Hneď budete vedieť či je ponuka obchodníka skutočne výhodná. V tomto smere je väčšina spotrebiteľov už technicky zdatná, na nevýhodné zľavy preto najčastejšie naletia seniori, ktorí nemajú možnosť si informácie o cenách výrobkov zistiť, alebo tomu nerozumejú.



Lákavé čísla

Výklady obchodov v týchto dňoch sú plné lákavých zliav vo výške niekoľkých desiatok percent. Tieto farebné pútače slúžia na nalákanie zákazníkov do obchodu, zľavy 70 alebo 80 % sa totiž budú väčšinou týkať len drobného tovaru, o ktorý ani nemáte záujem. Podobne by ste s dlhým nosom mohli odísť, ak v obchode zlacnili iba niekoľko kusov vybraného tovaru, zatiaľ čo cena ostatných produktov zostáva nezmenená. Aj v tomto prípade sa oplatí počítať. Nezaujímajte sa len o výšku zľavy, ale o celkovú úsporu. Veď 20 % zľava na drahší kúsok oblečenia, alebo za elektroniku, môže byť vo výsledku oveľa výhodnejšia ako 80 % zľava na drobnosti.





Podmienky akcie

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému prekvapeniu, ktoré vás pri platení za zľavnenú vec môže stretnúť, dopredu sa dôkladne zoznámte s podmienkami akcie. Mnoho predajcov, ako inak, uvádza doplňujúce údaje drobným písmom, čo si kupujúci nemusí na prvý pohľad všimnúť. Niektoré zľavy sa dajú uplatniť len pri nákupe tovaru nad určitú sumu, iné pri nákupe viac kusov tovaru, mnohí predajcovia potom zľavy podmieňujú vlastníctvom členskej karty. Podmienky nákupu v zľave si vždy prečítajte až do konca a v prípade, že je váš účet pri platení vyšší, než mal byť, nebojte sa otvoriť ústa.



Práva kupujúceho

Niektorí predajcovia sa snažia klásť si pri zlacnenom tovare zvláštne podmienky. Vo väčšine prípadov ale na to nemajú právo. Pri nákupe cez internet máte nárok ho do 14 dní bez udania dôvodu vrátiť, a to bez ohľadu na to, či ste ho kúpili za plnú alebo zvýhodnenú cenu. Nezabúdajte, že všetok tovar môžete reklamovať. Na zlacnený tovar sa vzťahuje záruka rovnako ako na tovar, ktorý v akcii nie je. Výnimkou je prípad, keď je tovar zľavnený kvôli nejakej chybe, v tom prípade potom túto chybu nemožno po nákupe reklamovať. Vyberajte si preto vždy iba spoľahlivého predajcu, ktorý dodržiava zákonné práva kupujúcich a reklamácie, či prípadné výmeny tovaru, bez problému vybaví.