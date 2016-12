dnes 14:46 -

Export Nemecka by mal na budúci rok vzrásť približne o 2,5 %, uviedol dnes nemecký obchodný zväz BGA, varoval však, že pre hrozbu nových kríz vo svete nebude rok 2017 pre najväčšiu európsku ekonomiku jednoduchým obdobím.

Celková hodnota nemeckého vývozu by mala podľa BGA na budúci rok dosiahnuť 1,23 bilióna eur. Ak sa tento odhad naplní, bude to znamenať rast exportu o 2,5 % oproti tohtoročnej hodnote na úrovni zhruba 1,2 bilióna eur. K rastu zahraničného dopytu by mal prispieť aj slabší kurz eura, dodal BGA.

Šéf BGA Anton Börner ale upozornil, že nemecký obchod nie je voči prípadným medzinárodným krízam imúnny. Ako uviedol, "budúci rok určite nebude jednoduchší, keďže k pôvodne existujúcim rizikám pre zahraničný obchod sa medzičasom pridali ďalšie". Medzi tieto riziká Börner zaradil dôsledky britského rozhodnutia o odchode z Európskej únie, možnú politickú neistotu v Taliansku po neúspešnom referende o ústavných zmenách, ktoré viedlo k odchodu Mattea Renziho z postu premiéra, ako aj hrozbu ďalšej dlhovej krízy eurozóny.

"Na medzinárodnej scéne je tu zasa riziko, že zmena na poste prezidenta USA povedie k prudkému obratu americkej ekonomickej politiky, čo ešte viac posilní protekcionistické nálady vo svete," povedal šéf BGA.