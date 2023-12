Na jej troskách vzniklo aj Remišovej Slovensko IT: Vysoký manažér skrachovanej firmy Wirecard má byť ruský špión!

Foto: SITA/AP

Jeden z najhľadanejších ľudí na zozname Interpolu, Rakúšan s českými koreňmi Jan Marsalek, je už dlhšie obvinený z krádeže stoviek miliónov dolárov od investorov. Aktuálne je tiež podozrivý z ruskej špionáže.

Nie dlho po tom, ako nemecká finančná spoločnosť Wirecard v júni 2020 oznámila, že z bankových účtov správcov jej majetku zmizli vyše dve miliardy dolárov, nasadol jej rakúsky manažér s českými koreňmi Jan Marsalek na súkromné lietadlo, odletel do Bieloruska a odtiaľ išiel autom do Moskvy. Tam dostal ruský pas s falošným menom. Vyšetrovatelia a spravodajcovia viacerých západných krajín ho okrem finančného podvodu teraz podozrievajú zo špionáže pre Rusko, ktorej sa mal venovať takmer desať rokov, píše denník The Wall Street Journal.

Jeden z najhľadanejších ľudí na zozname Interpolu, teraz 43-ročný Marsalek, je už dlhšie obvinený z krádeže stoviek miliónov dolárov od investorov. Podľa nových informácií však už ako manažér Wirecard aj neskôr ako hľadaný zločinec finančne podporoval ruské špionážne aktivity a fungoval ako sprostredkovateľ medzi ruskou zahraničnou rozviedkou SVR, vojenskou rozviedkou GRU a sieťou agentov v európskych krajinách.

Financovanie siete agentov

Napriek statusu hľadanej osoby sa Marsalekovi v roku 2021 podarilo v Británii na vlastné meno s českým pasom, jedným z radu cestovných dokumentov, ktoré vlastnil, založiť teraz už zaniknutú poradenskú firmu, píše The Wall Street Journal. Práve tú mohol podľa úradov a nemenovaných vyšetrovateľov použiť na financovanie siete agentov, do ktorej patrila aj pätica Bulharov, dve ženy a traja muži, ktorá sa tento rok v septembri prvýkrát objavila pred britským súdom. Úrady už vtedy uviedli, že súčasťou sprisahania je tiež Marsalek, ten však v prípade obvinený nebol.

Informácia o hľadanom Janovi Marsalekovi na stránke Interpolu. Foto: interpol.int

Teraz podľa západných spravodajských služieb údajný agent Ruska prebýva v Dubaji. Odtiaľ sa má podieľať na budovaní nového usporiadania africkej obchodnej a vojenskej siete „Putinovho šéfkuchára“, zosnulého oligarchu a bývalého šéfa ruskej vojenskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorého žoldnieri bojovali okrem iného na Ukrajine na strane ruských invazívnych síl. Pre ruské rozviedky však Marsalek pracoval ešte skôr ako do Ruska ušiel. Západní vyšetrovatelia ho podozrievajú, že ako vysokopostavený manažér Wirecard odovzdával ruským službám informácie o klientoch tejto finančnej spoločnosti, predovšetkým nemeckej Spolkovej spravodajskej službe (BND) a spolkovom kriminálnom úrade.

Hoci nemecké orgány povedali, že identita ich agentov nebola priamo napojená na tajné bankové účty, ktoré viedli pri Wirecard, ich ruské náprotivky mohli získať lepšiu predstavu o rozsahu a mieste pôsobenia nemeckých spravodajcov. Zdroje zo spravodajskej komunity opísali, že napriek tomu pre niektorých zamestnancov bolo potrebné vytvoriť nové identity kvôli potenciálnemu úniku dát.

České korene

Marsalekov nemecký advokát na žiadosť o komentár The Wall Street Journal nereagoval. Rovnako odmietla poskytnúť komentár vláda Spojených arabských emirátov, kde sa podozrivý teraz údajne nachádza. Hovorca ruskej vlády povedal, že vyšetrovanie údajného prepojenia medzi Marsalekom a ruskými rozviedkami je „spolitizované“.

Marsalek sa narodil v roku 1980 v Klosterneuburgu, malom meste neďaleko Viedne. Jeho dedo Hans Marsalek bol etnickým Čechom, komunistom a členom odboja za druhej svetovej vojny, ktorý prežil uväznenie v koncentračnom tábore. Hans Marsalek neskôr položil základy súčasnej rakúskej spravodajskej služby a dostal najvyššie vyznamenanie za služby štátu, píše The Wall Street Journal. Predtým v tomto roku rakúsky historik Thomas Riegler v štátnych archívoch objavil náznaky, že Hans Marsalek bol pravdepodobne dvojitým agentom pracujúcim pre Sovietsky zväz.

Jan Marsalek svoju prvú firmu, ktorá predávala počítačový softvér, založil v roku 1999. Mal vtedy 19 rokov, odišiel zo strednej školy a naučil sa základy programovania. K Wirecard sa pripojil o roky neskôr. Na stole v kancelárii v mníchovskom sídle Wirecard mal Marsalek podľa výpovede dvoch ľudí sošku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Časť ľudí na Slovensku zamestnal štát

Zaujímavosťou zo slovenského pohľadu je skutočnosť, že na troskách košickej pobočky skrachovaného Wirecardu vznikla štátna firma Slovensko IT. Vláda pod vedením Igora Matoviča oznámila záujem zriadiť firmu, ktorá má pracovať na štátnych IT riešeniach, v júli 2020, teda krátko po krachu celého koncernu Wirecard. Zároveň spolu s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou oznámili, že v štátnej firme ponúkli prácu práve stovkám zamestnancov Wirecard Slovakia.

Návrh na registráciu novej štátnej akciovky Slovensko IT Remišovej ministerstvo podalo už v auguste toho istého roka. Jej jadrom sa napokon skutočne stala časť zamestnancov košickej pobočky nemeckej firmy Wirecard. Svoju činnosť Slovensko IT spustilo už v septembri 2020. Podľa vlastnej webovej stránky spoločnosť poskytuje komplexné IT služby, inovácie a cloudové riešenia v prospech občanov a podnikateľov Slovenskej republiky, ako aj štátnych podnikov a inštitúcií.