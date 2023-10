Investície do generatívnej umelej inteligencie urýchľuje 70 percent generálnych riaditeľov, brzdí ich však neistota

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Computerizer

Investície do generatívnej umelej inteligencie (GenAI) urýchľuje 70 % generálnych riaditeľov (CEO) z celého sveta. Zároveň však 68 % tvrdí, že pri zavádzaní technológie ich brzdí neistota v tomto odvetví. Údaje vychádzajú z prieskumu celosvetovej organizácie spoločností EY, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1200 respondentov.

„Dnešní CEO sa neboja investovať do príslušných technológií, aby posilnili svoju konkurenčnú výhodu a zabezpečili budúcnosť svojich organizácií. No hoci si uvedomujú, že podniky so skutočnými kompetenciami v oblasti GenAI sa môžu stať spojencami či akvizíciami schopnými meniť pravidlá hry, neutíchajúci ošiaľ okolo umelej inteligencie im bráni pozrieť sa na skutočnú situáciu jasne,“ uviedla Andrea Guerzoni z organizácie.

Až 99 % respondentov, ktorí si uvedomujú, že GenAI má potenciál zásadne zmeniť ich podnikateľské modely, realizujú alebo plánujú v tejto oblasti významné investície. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 26 % generálnych riaditeľov považuje rýchle tempo pokroku GenAI za najväčšiu výzvu pri rozhodovaní o alokácii kapitálu v tomto odvetví.

Dve tretiny (66 %) uviedli, že prudký nárast počtu podnikov, ktoré disponujú odbornými znalosťami v oblasti AI, komplikuje rozhodnutia vzľadom na identifikácie a implementovanie dôveryhodných ekosystémových partnerstiev a akvizičných cieľov.

„Napriek úskaliam generálni riaditelia investujú do budúcnosti pracovnej sily, aby urýchlili projekty GenAI. Väčšina (87 %) z nich buď už prijala nové talenty disponujúce relevantnými zručnosťami v tejto oblasti, alebo je práve v procese ich náboru,“ dodala organizácia s tým, že mnohí tiež vytvárajú pilotné projekty alebo partnerstvá s viacerými spoločnosťami.