Firmy Vodafone a Microsoft sa dohodli na partnerstve v oblasti AI

Foto: TASR/DPA

Britská telekomunikačná skupina Vodafone sa dohodla s Microsoftom na desaťročnom rozsiahlom strategickom partnerstve v oblasti umelej inteligencie (AI). Súčasťou spolupráce bude rozšírenie budúcich technológií, ako sú internet vecí (IoT) a cloudové služby, o funkcie AI. V rámci dohody Vodafone investuje 1,5 miliardy USD do AI zameranej na zákazníkov vyvinutých pomocou technológií Azure OpenAI a Copilot od Microsoftu a nahradí tiež fyzické dátové centrá lacnejšími cloudovými službami Azure, ktoré sú schopné spracovať väčší objem dát. Oznámil to dnes Vodafone.

S pomocou generatívnej AI od Microsoftu, najmä chatovacích robotov s AI, chce Vodafone zlepšiť starostlivosť o zákazníkov. AI tiež pomôže zabezpečiť globálnu platformu Vodafónu pre IoT vo veľkom meradle. Firmy budú tiež spoločne rozvíjať digitálne a finančné služby pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky v Európe a Afrike.

Microsoft bude využívať služby Vodafonu

Microsoft sa súčasne stane kapitálovým investorom do platformy IoT firmy Vodafone, keď bude vyčlenená do samostatného podniku. To sa má stať do apríla 2024. Microsoft bude využívať aj pevné a mobilné služby Vodafonu.

Finančný riaditeľ Vodafonu Luka Mucic uviedol, že vedúce postavenie Microsoftu v AI podporené partnerstvom s OpenAI zmení zákaznícke služby. Chatovací robot TOBi podporený umelou inteligenciou Microsoftu bude podľa neho poskytovať konzistentnejšie a inteligentnejšie odpovede na otázky.

Microsoft je v súčasnosti považovaný za popredného svetového poskytovateľa služieb v oblasti AI, okrem iného aj preto, že si skupina vďaka miliardovým investíciám včas zabezpečila prístup k technológii OpenAI. Investície Microsoftu do AI nedávno zvýšili cenu akcií a Microsoft teraz súperí s Applem o pozíciu najhodnotnejšej spoločnosti na svete, upozornila agentúra DPA.

Vodafone bojuje s konkurentmi Telefónica a Orange o pozíciu druhej najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v Európe. Lídrom európskeho trhu je Deutsche Telekom. Vodafone pôsobí aj v Česku, kde poskytuje služby viac ako 4,5 milióna zákazníkov.