Elon Musk opäť šokuje úvahami o umelej inteligencii: V budúcnosti nebude musieť nikto pracovať!

Elon Musk s britským premiérom Rishim Sunakom na summite v sídle Bletchley Park neďaleko Londýna. Foto: SITA/AP

Aj napriek tomu, že v prítomnosti amerického technologického vizionára Elona Muska nikdy nie je núdza o pomerne nekonvenčné vyjadrenia, na najnovšom stretnutí svetových lídrov, na ktorom sa zúčastnil aj britský premiér Rishi Sunak, opäť šokoval. Technológiu umelej inteligencie nazval potenciálne najničivejšou silou v histórii a dotkol sa aj obrovských dopadov na trh práce.

Zakladateľ spoločností Tesla, PayPal či SpaceX si myslí, že umelá inteligencia časom pripraví o zamestnanie všetkých ľudí a má potenciál stať sa „najničivejšou silou v histórii“, informuje portál cnbc.com. „Po prvýkrát budeme mať niečo, čo bude inteligentnejšie ako najmúdrejší človek,“ myslí si excentrický miliardár. „Ťažko povedať, čo presne je ten moment, ale príde bod, kedy nebude potrebná žiadna práca,“ šokoval svojím vyjadrením Musk v oficiálnom sídle vlády Spojeného kráľovstva.

„Môžete mať prácu, ak chcete pracovať pre osobné uspokojenie. Ale umelá inteligencia by bola schopná urobiť všetko. No neviem či je to pre ľudí uspokojujúce alebo naopak cítia diskomfort,“ pobavil publikum vtipkujúci Musk. Najbohatší človek planéty ďalej prirovnal umelú inteligenciu k rozprávkovému džinovi s rozdielom, že táto technológia nemá limit pokiaľ ide o počet prianí. „Neexistuje žiadny nonsens s troma prianiami, čo je aj dobré aj zlé. Jednou z výziev v budúcnosti bude, ako nájsť zmysel života,“ dodáva.

Nebezpečnejšia ako jadrové zbrane

Vizionár Elon Musk varoval pred hrozbami, ktoré by umelá inteligencia mohla spôsobiť, aj v minulosti pritom naznačil, že práve táto technológia môže byť nebezpečnejšia ako sú jadrové zbrane. Začiatkom tohto roka sa dokonca v otvorenom liste spojil s viacerými technologickými lídrami a vyzval na prerušenie vývoja umelej inteligencie, ktorá je softvérovo pokročilejšia ako produkt GPT-4 od spoločnosti OpenAI.

Aj za tieto vyjadrenia sa však na Muska zniesla vlna kritiky a napríklad zakladateľ a riaditeľ americkej dátovej spoločnosti Palantir Alex Karp sa v júnovom rozhovore pre rádio BBC vyjadril, že „mnoho ľudí, ktorí žiadajú o prestávku vo vývoji, po nej volajú, pretože nemajú žiadny produkt“.

Stretnutie USA a Číny

Muskove štvrtkové komentáre boli zverejnené po konci dlhoočkávaného dvojdňového summitu, ktorý sa uskutočnil v anglickom pánskom sídle Bletchey Perk, kde sa stretli viacerí svetoví lídri s cieľom nájsť spoločnú reč a dohodnúť sa na jednotnom stanovisku týkajúcom sa vývoja umelej inteligencie. Technologickí a politickí lídri taktiež upozornili na niektoré z existenčných hrozieb, ktoré môže umelá inteligencia priniesť, a načrtli viaceré čierne scenáre, ktoré by mohol spôsobiť vynález takzvanej superinteligencie.

Na summite došlo aj k dôležitému konsenzu Spojených štátov amerických a Číny. Krajiny sa totiž dohodli na spoločnom spôsobe riešení niektorých z najzložitejších otázok ohľadom vývoja a regulácie umelej inteligencie.