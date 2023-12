Odborníci odporúčajú investovať do bytov na prenájom či logistických hál

Foto: unsplash.com/Marek Minor

Odborníci na reality a investovanie predpokladajú, že v najbližších dvoch rokoch vzrastie dopyt po bytoch v Bratislave, pričom aj ich ceny porastú o 10 až 15 %. Vyplýva to z interného prieskumu advokátskej kancelárie Highate Law & Tax, v ktorom tento názor podporilo 75 % opýtaných. Najväčší potenciál rastu v rámci realitných aktív v najbližších rokoch vidia respondenti v logistických priestoroch, investovať sa ale podľa nich oplatí aj do kúpy investičného bytu na prenájom.

Advokátska kancelária do prieskumu oslovila expertov na reality, získavanie kapitálu, financie a investovanie. Viac ako polovica z nich je presvedčená, že kúpa investičného bytu na Slovensku na prenájom je lepším investičným rozhodnutím ako investícia do fondov obchodovaných na burze (ETF). Podľa advokátskej kancelárie Slovákov čoraz viac láka investovanie do nehnuteľností doma i v zahraničí a je predpoklad, že hodnota nehnuteľností bude aj v budúcnosti rásť.

Pri realitných aktívach až 51 % oslovených vidí najväčší potenciál v logistických priestoroch. Naopak, najmenej investične zaujímavé sa zdajú byť kancelárske priestory, v prospech ktorých sa vyjadrilo len šesť percent opýtaných. Dôvodom je podľa nich najmä hybridný model práce, ktorý preferujú mnohé firmy. Zaujímavou investičnou príležitosťou sú podľa prieskumu aj reality v zahraničí.

Jednoduchá platforma pre získavanie investorov

Pri získavaní investičných realít je niekoľko možností ich financovania a čoraz väčšej pozornosti sa podľa advokátskej kancelárie tešia malé investičné fondy. Prostredníctvom nich možno investovať do rôznych aktív, vrátane nehnuteľností. Kým v roku 2019 bolo na Slovensku registrovaných sedem takýchto subjektov, v súčasnosti ich je 39. Podľa advokátskej kancelárie ide o jednoduchú platformu pre získavanie investorov, treba ju však registrovať v Národnej banke Slovenska (NBS) a pravidelne o nej NBS reportovať.

Foto: unsplash.com/Milo Bunnik

„Vstupovať do takéhoto fondu môžu len profesionálni a sčasti aj tzv. kvalifikovaní investori, ktorí investujú minimálne 50.000 eur. Kritériá profesionálneho investora sú prísne nastavené a sú splniteľné predovšetkým pre skúsených investorov s pomerne hodnotným portfóliom finančných nástrojov vo svojom majetku,“ vysvetlil advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.

Pozor na dodržiavanie zákona

Advokáti tiež upozorňujú, že si pri malých fondoch treba dať pozor na dodržiavanie zákona. Takýto fond totiž nemôže založiť ktokoľvek a treba k tomu oprávnenia. „V praxi sledujeme množstvo zakladateľov siahajúcich po neregulovanej štruktúre bez toho, aby spĺňali podmienky. To môže napĺňať znaky nielen trestného činu neoprávneného podnikania, ale aj novozavedeného trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti,“ zdôraznil Varga.