Výroba elektromobilov bude do roku 2027 lacnejšia než áut na benzín

Elektromobil. Foto: unsplash.com/Possessed Photography

Výroba batériových elektromobilov bude do roku 2027 v priemere lacnejšia než výroba porovnateľných vozidiel so spaľovacím motorom vďaka novým výrobným metódam, ktoré znižujú produkčné náklady. Uviedla to vo svojej správe výskumná spoločnosť Gartner. Výrobné náklady budú klesať výrazne rýchlejšie než náklady na batérie, ktoré sú najdrahšou súčasťou elektromobilu a v súčasnosti tvoria zhruba 40 percent ceny vozidla.

Gartner uviedol, že jeho analýza sa odvíja z inovácií, ktoré zjednodušujú výrobné náklady. Tými sú napríklad centralizovaná architektúra vozidiel alebo zavedenie „gigacastingov“, teda veľkých liatinových odliatkov využívaných pre konštrukciu zložitých a veľkých komponentov automobilov, ktoré pomáhajú znížiť výrobné náklady a dobu montáže. Nové technológie znamenajú, že náklady na výrobu batériových elektromobilov dosiahnuť rovnakú úroveň ako náklady na vozidlá so spaľovacím motorom rýchlejšie, než sa očakávalo, ale zároveň to výrazne predraží niektoré opravy batériových elektromobilov, uviedol viceprezident pre výskum v spoločnosti Gartner Pedro Pacheco.

Priemerné náklady na opravu karosérie a batérie elektromobilov po vážnej nehode sa do roku 2027 majú zvýšiť o 30 percent, odhaduje Gartner. To by mohlo spôsobiť, že vozidlá, ktoré sa dostanú do vážnej kolízie, budú náchylnejšie na úplný odpis, pretože oprava by mohla stáť viac, než je zostatková hodnota.

Vysoké náklady na opravu elektromobilov vyvolávajú obavy

Vysoké náklady na opravu elektromobilov už teraz vyvolávajú obavy medzi potenciálnymi kupcami. Gartner uviedol, že ak by zníženie výrobných nákladov bolo na úkor vyšších nákladov na opravu, mohlo by to medzi spotrebiteľmi vyvolať odmietavé reakcie.

Gartner tiež uviedol, že zhruba 15 percent výrobcov elektromobilov založených od minulého desaťročia do roku 2027 skrachuje alebo bude prevzatých inou firmou. „To neznamená, že odvetvie elektromobilov sa rúti. Iba vstupuje do novej fázy, keď firmy s najlepšími produktmi a službami zvíťazia nad tými zvyšnými,“ uviedol Pacheco.