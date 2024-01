Taiwanský výrobca batérií pre elektrické vozidlá ProLogium spustí výrobu vo Francúzsku v roku 2027

Medzinárodná energetická agentúra predpokladá do roku 2030 desaťnásobný nárast počtu elektromobilov na cestách. Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Taiwanský výrobca batérií pre elektrické vozidlá ProLogium Technology Co očakáva, že s masovou výrobou v novej továrni vo Francúzsku začne od roku 2027. Uvažuje tiež o počiatočnej verejnej ponuke akcií (IPO). Oznámil to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Vincent Yang.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok oznámil investíciu spoločnosti ProLogium vo výške 5,2 miliardy eur do továrne na batérie v Dunkerque.Yang v rozhovore s novinármi pri otvorení továrne v Tchao-jüan na severe Taiwanu, ktorá bude slúžiť ako model pre francúzske zariadenie, uviedol, že „ak všetko pôjde hladko, potom by sa sériová výroba vo Francúzsku mala začať v roku 2027“.

„Všetci v Dunkerque veľmi tvrdo pracujú,“ vyhlásil. „Pokiaľ ide o získavanie kapitálu, existujú rôzne spôsoby, ako to urobiť a IPO je určite možnosťou. Zvažujeme to, je to v procese plánovania,“ dodal bez uvedenia časového rámca.Výrobca batérií ProLogium sa spojil tiež so spoločnosťou Mercedes-Benz. Nemecká automobilka pracuje na tom, aby všetky jej vozidlá boli do roku 2030 plne elektrické a dobehla tak lídra v oblasti elektromobilov americkú Teslu. Mercedes investoval do taiwanského výrobcu batérií a spoločne vyvíjajú polovodičové batérie.

Emmanuel Macron TASR/Ludovic Marin, Pool via AP

Európa sa uchádza o investície Taiwanu, najmä z technologického sektora, a to aj napriek tomu, že nemá diplomatické vzťahy s ostrovom, na ktorý si robí nároky Čína.Taiwanský koncern TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, minulý rok oznámil plány na svoju prvú európsku továreň, ktorá bude v Nemecku.

Romantické dôvody

Franck Paris, de facto francúzsky veľvyslanec na Taiwane, uviedol, že ProLogium si jeho krajinu nevybralo „z romantických dôvodov“. Investícia v Dunkerque podľa neho ukázala, že Francúzsko vytvorilo správne prostredie. Francúzsko a Európa chcú získať viac investícií od taiwanských spoločností, dodal.