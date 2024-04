Európska únia poskytne Ugande grant na pomoc s následkami odlesňovania kvôli dovozu kávy

Kávovník s červenými dužinatými plodmi, ktoré ukrývajú kávové zrná. Foto: pixabay.com/tristantan

Európska únia poskytne Ugande grant v hodnote 40 miliónov eur. Chce tak najväčšieho afrického vývozcu kávy podporiť v tom, aby naďalej spĺňal nové podmienky pre dovoz kávy do EÚ. Nová politika EÚ zakazuje dovoz komodít, pri výrobe ktorých boli zničené lesy a lesné porasty. Informuje o tom v stredu agentúra Reuters.

Grant predstavil eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius, ktorý sa stretol v Ugande s prezidentom Yowerim Musevenim, uviedol ugandský prezidentský úrad.

V dôsledku bezuzdného výrubu stromov kvôli rastúcemu dopytu po ornej pôde a palivovom dreve sa zalesnenie Ugandy znížilo z 24 percent z celkovej rozlohy krajiny v roku 1990 na iba deväť percent v roku 2015. Vďaka neskoršiemu intenzívnemu zalesňovaniu sa straty podarilo čiastočne zvrátiť.

Uganda zaviedla opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce kávy neobsahovali žiadne produkty, ktoré prispievali k odlesňovaniu. Nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2025, vyžaduje, aby sa do EÚ nedovážala žiadna káva z rastlín vysadených po roku 2020 v odlesnenej oblasti. To Európska únia stanovila ako podmienku pre dovoz kávy do členských štátov EÚ.

Brendah Natukundová z miestnej pobočky Centra medzinárodného obchodu uviedla, že nariadenia prichádzajú v čase, keď je potrebné udržateľné poľnohospodárstvo.