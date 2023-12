Vianočná nákupná horúčka vrcholí! Koľko plánujú Slováci minúť na darčeky? (prieskum)

PRIESKUM Slováci sa pri nákupe vianočných darčekov v porovnaní s minulým rokom obmedzovať neplánujú. Foto: unsplash.com/ Juliana Malta

Aj napriek tomu, že väčšina z nás si vianočné sviatky spája najmä s obdobím pokoja, časom stráveným s rodinou či dobrým jedlom, nepochybne pevnou súčasťou Vianoc sa stali aj darčeky. Pre niekoho sú darčeky skvelý spôsob ako potešiť najbližších no pre mnohých je to nočná mora preplnených obchodov či náročného výberu toho správneho. Vianočné darčeky však vedia spôsobiť aj poriadny prievan v peňaženkách. Koľko plánujú Slováci tento rok minúť?

Ako vyplýva z výsledkov internetového prieskumu spoločnosti ResSolution pre web oPeniazoch.sk, ktorého sa v druhej polovici októbra zúčastnilo 508 respondentov, Slováci ani tento rok na vianočných darčekoch šetriť neplánujú. Iba asi každý tretí z nás sa pri nákupe darčekov zmestí do 100 eur. Najväčšia 37,8-percentná skupina si zaobstará darčeky v rozmedzí od 100 do 300 eur a medzi 300 a 500 eur sa zmestí 17,4 percenta respondentov. Plán minúť viac ako 500 eur získal iba 7 percent odpovedí. V porovnaní s minuloročným prieskumom tak žiadne výrazné zmeny nenastali.

Ženy nakupujú drahšie

Rovnako tak sa nič nemení na tom, že ochota míňať na darčeky viac peňazí je aj naďalej na strane žien. Takmer 30 percent respondentiek totiž plánuje nakúpiť darčeky v hodnote viac ako 300 eur, zatiaľ čo u dopytovaných mužov je to necelých 20 percent. Aj napriek tomu, že v medziročnom porovnaní celkový podiel dopytovaných osôb, ktoré neplánujú nakupovať vianočné darčeky mierne stúpol, aj v tomto porovnaní sa ukazuje, že ženy sú na vianočné nákupy citlivejšie a neplánuje ich iba 4,4 percenta, zatiaľ čo u mužov je to 7,6 percenta.

Azda najväčšie rozdiely medzi odpoveďami v jednotlivých skupinách mali rovnako ako minulý rok respondenti s vysokoškolským vzdelaním oproti respondentom so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity. Ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním plánujú totiž v priemere minúť menej, čo môže súvisieť najmä s nižším priemerným zárobkom, ktorý im nedovoľuje kupovať finančne hodnotnejšie darčeky.

Do 50 eur plánuje nakúpiť až 15 percent respondentov so ZŠ a SŠ vzdelaním bez maturity, zatiaľ čo u vysokoškolských absolventov je to 3-krát menej. Vianočné nákupy budú stáť viac ako 300 eur iba asi 16 percent nižšie vzdelaných, čo je taktiež hlboko pod celkovým priemerom a najviac až 9,2 percenta opýtaných z tejto skupiny neplánuje kupovať darčeky vôbec.

Po vreckách sa buchnú najmä rodičia

Naopak najviac plánuje míňať skupina respondentov vo veku 35 až 54 rokov, ktorá sa vo veľkom počte stará aj o dospievajúce deti. Viac ako 10 percent opýtaných v najproduktívnejšom veku plánuje nakupovať darčeky za viac ako 500 eur a nad priemerom ostatných vekových skupín taktiež vyčnievajú pri nákupoch v rozmedzí 300 až 500 eur s 21 percentným podielom. Do 100 eur sa podľa prieskumu zmestí necelá štvrtina z tejto skupiny.

Na prekvapenie mnohých sa na darčeky nebude míňať najviac na západnom Slovensku, keďže stredoslováci sú západniarom v tomto smere vzácne vyrovnaní. O niečo nižšie plánované účty za vianočné darčeky sú na východnom Slovensku, kde iba asi 19 percent respondentov plánuje zaplatiť viac ako 300 eur a do 100 eurovej hranice sa pokúsi dostať takmer 40 percent východniarov.