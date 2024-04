Trhové očakávania krotia optimizmus možného zlacňovania hypoték

Budova Národnej banky Slovenska v Bratislave. Foto: TASR

Trhové očakávania krotia optimizmus ohľadne zlacňovania hypoték. Finančné trhy na jednej strane predpokladajú znižovanie krátkodobých úrokových sadzieb, na strane druhej sú dlhodobé sadzby do veľkej miery ovplyvnené aj výhľadom v oblasti verejných financií. Poukázala na to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom prehľade ekonomického a menového vývoja, ktorý zverejnila tento týždeň.

„Príspevok vládnych dlhopisov zohráva rozhodujúcu rolu aj v modeloch na prognózovanie úrokových mier z hypoték. Ak by sa trhové očakávania naplnili a skutočne by prišlo k poklesu krátkodobých sadzieb, nemusí to automaticky znamenať zlacnenie hypotekárnych úverov,“ upozornila centrálna banka.

Pripomenula, že na slovenskom realitnom trhu dochádza k stabilizácii, čo signalizujú všetky sledované ukazovatele. „Pokles cien nehnuteľností v poslednom štvrťroku 2023 výrazne zvoľnil na -0,2 %. V priemere za celý rok 2023 ceny poklesli o 6 %. Medzimesačne pritom ceny bývania od októbra do decembra postupne rástli, nie však dosť na to, aby predbehli úroveň z predchádzajúceho štvrťroka,“ priblížila NBS.

Na potvrdenie toho, či nastáva zmena trendu, alebo ide len o dočasný výkyv, je podľa nej potrebné počkať na ďalšie údaje. Nejednoznačnosť vývoja podčiarkuje aj vývoj v regiónoch. Kým v piatich krajoch ceny nehnuteľností klesali (najviac v Nitrianskom), v ďalších troch naopak rástli (hlavne v Košickom).

Dostupnosť bývania na Slovensku naďalej zostáva pod dlhodobým priemerom

Dostupnosť bývania na Slovensku sa tak v 4. štvrťroku minulého roka podľa NBS zlepšila len marginálne a naďalej zostáva pod dlhodobým priemerom. Ceny nehnuteľností aj úrokové sadzby zostali približne na úrovni z predchádzajúceho štvrťroka. K miernemu zlepšeniu indexu dostupnosti bývania (HAI) tak ako jediný prispel rast nominálnych miezd v tomto období.

„Zlepšenie nastalo vo väčšine regiónov, jedinou výnimkou bol Košický kraj. Pri aktuálnej prognóze vývoja miezd by ceny nehnuteľností museli klesnúť o dodatočných 7 %, aby index dosiahol svoj dlhodobý priemer,“ vyčíslila centrálna banka.

Pod odklon od pásma cenovej stability sa vraj podpísali ukazovatele ceny k príjmu a ceny k nájomnému

Kompozitný index, ktorý zachytáva možnosť obratu v cenovom vývoji, zostal prakticky nezmenený. Pod pokračujúci odklon od pásma cenovej stability sa podľa NBS podpísali najmä ukazovatele ceny k príjmu a ceny k nájomnému. „Disponibilný príjem sa v poslednom štvrťroku preklopil do plusu už aj v číslach očistených o infláciu. Trh s nájomným bývaním naďalej ťaží z nízkej dostupnosti bývania,“ doplnila banka.

Zároveň pripomenula, že počet dokončených bytov v SR bol v 4. kvartáli vlaňajška najvyšší od roku 2010. Prvýkrát po šiestich štvrťrokoch medziročne vzrástlo aj množstvo začatých bytov. Výsledný vplyv na aktuálny počet rozostavaných bytov bol však naďalej negatívny.