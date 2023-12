Summit Európskej únie sa nezhodol na revízii rozpočtu: Rokovať o nej zas bude pravdepodobne až v januári

Foto: pexels.com/Dušan Cvetanović

Šéfom štátov a vlád krajín EÚ sa dnes v noci nepodarilo nájsť zhodu na podobe revízie dlhodobého unijného rozpočtu na roky 2021 až 2027, ktorá by zohľadnila potrebu dlhodobej podpory brániacej sa Ukrajiny a ďalšie aktuálne potreby. Ďalšie pojednávanie tak bolo podľa informovaných zdrojov odložené až na január budúceho roka. Diplomatické informácie následne nepriamo potvrdil na sociálnej sieti X aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý bez uvedenia konkrétneho dátumu oznámil odklad diskusie až na budúci rok.

„Shnutie nočnej smeny: Veto na peniaze navyše pre Ukrajinu, veto revízie rozpočtu únie. K téme sa vrátime v Európskej rade na budúci rok po náležitej príprave, „napísal Orbán na sieti X.

Rokovanie summitu EÚ tak bude pokračovať ráno o 10.00 h, uviedli diplomati. Zástupcom členských štátov sa zhodu nájsť nepodarilo, doterajšie snahy blokovalo Maďarsko. Maďarský premiér Orbán už pri príchode na rokovanie opakoval svoj postoj, že financie na dlhodobú pomoc Ukrajine by sa mali brať odinakiaľ ako z rozpočtu únie, vyplýva z vyjadrení diplomatov.

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: SITA/AP

Európska komisia pôvodne žiadala viac 66 miliárd eur (1,5 miliardy korún), potom sa táto suma znížila na 22,5 miliardy eur (695 miliárd korún), teda na tretinu. Aj to však bolo pre niektoré členské štáty EÚ priveľa. Navrhovali preto napríklad len 17 miliárd eur (416 miliárd Sk), ktoré by boli celé určené pre Ukrajinu a zvyšné peniaze, teda 5,5 miliardy eur (134,6 miliardy Sk), potrebné na migráciu či sýrskych utečencov, by boli získané škrty v iných položkách rozpočtu, dodal. Zvyšných 33 miliárd, o ktorých sa vždy hovorilo, by si podľa týchto plánov EÚ mohla na finančných trhoch, aby tak teda dokopy Kyjev získal potrebných 50 miliárd (1,2 bilióna Sk).

Zástupcovia štátov EÚ rokovali o zmenách viacročného finančného rámca od štvrtkového dopoludnia. Niektoré štáty chceli do revízie dodať určité príspevky navyše, iné chceli naopak viac šetriť a upraviť rozpočet obmedzene, len za konkrétnym účelom podpory Ukrajiny. K tejto skupine patrilo podľa premiéra Petra Fialu tiež Česko. Pre Prahu bolo ale tiež dôležité, aby neprišli škrty v kohéznych fondoch a v oblasti poľnohospodárskej politiky. To sa všetko podarilo vyriešiť k spokojnosti 26 krajín, Maďarsko bolo ale stále proti, uviedli diplomatické zdroje.

Český premiér Petr Fiala počas spoločného rokovania členov vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Trenčíne 3. apríla 2023. Foto: SITA

Vo štvrtok prezidenti a premiéri EÚ po niekoľkohodinovom rokovaní rozhodli o začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom. Postavenie kandidáta na členstvo získala Gruzínsko.Dnes by sa mal summit zaoberať situáciou na Blízkom východe alebo otázkou migrácie.