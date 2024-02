Ilustračné foto. unsplash.com/Nikita Kostrykin

Japonský výrobca elektroniky Sony prepustí osem percent zamestnancov svojej divízie videohier po celom svete a úplne zruší skupinu divízie v Londýne. O prácu príde približne 900 ľudí. S odvolaním sa na dnešnú správu zamestnancom o tom informovala agentúra Bloomberg. Spoločnosť Sony skôr tento mesiac uviedla, že v budúcom finančnom roku očakáva postupný pokles predaja konzol PlayStation 5.

„Po dôkladnom zvážení a mnohých diskusiách s vedením spoločnosti, ktoré prebiehali niekoľko mesiacov, sa ukázalo, že je potrebné vykonať zmeny, aby sme mohli pokračovať v raste a rozvoji spoločnosti,“ uviedol v správe zamestnancom šéf divízie Jim Ryan, ktorý v marci po 28 rokoch vo firme končí. Prepúšťanie vysvetľuje tým, ako sa odvetvie videohier premieňa.

Znižovanie stavu v hernej divízii Sony sa dotkne napríklad amerických štúdií Insomniac Games, ktoré stoja za titulom Marvel’s Spider-Man 2, alebo Naughty Dog, ktoré vyvinulo hru Thre Last of Us. Čo sa týka konzoly PlayStation 5, firma ich od uvedenia na trh v roku 2020 predala vyše 50 miliónov kusov. V prvých rokoch boli predaje slabšie pre problémy s dodávkami, ktoré spôsobila pandémia choroby covid-19.

Celosvetový trh s videohrami vlani vzrástol iba o 0,6 percenta na 184 miliárd dolárov. V roku 2022 odvetvie vykázalo pokles o päť percent. Vyplýva to z údajov spoločnosti Newzoo, ktorá vývoj odvetvia monitoruje.

V hernom priemysle tento rok prepúšťanie oznámili napríklad spoločnosť Microsoft, Riot Games či Unity Software. Podľa agentúry Reuters o prácu v tomto odvetví tento rok úhrnom prišlo vyše 6000 ľudí.