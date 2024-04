Šéfka ECB Lagardová signalizovala zníženie úrokových sadzieb

Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Inflácia v eurozóne sa síce spomaľuje, ale cenové tlaky v sektore služieb zostávajú vysoké, uviedla šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov. Zároveň však signalizovala, že uvoľnenie menovej politiky sa blíži.

Ak totiž nové údaje potvrdia spomalenie inflácie, bude podľa Lagardovej vhodné, aby ECB „zmiernila aktuálnu úroveň reštriktívnosti menovej politiky“. Podľa expertov by ECB mohla prvýkrát uvoľniť menovú politiku už v júni. Lagardovej vyhlásenie znamená, že ECB „oficiálne otvára dvere júnovému zníženiu sadzieb“, uviedol šéf oddelenia globálnych makroanalýz banky ING Carsten Brzeski. „Je to prvýkrát, čo ECB vo svojom oficiálnom vyhlásení hovorí o znížení sadzieb.“

Lagardová zopakovala, že ECB je rozhodnutá zabezpečiť, aby sa inflácia včas vrátila na cieľové 2 %, pričom aktuálne nastavenie menovej politiky výrazne prispieva k znižovaniu cenových tlakov.

„Naše budúce rozhodnutia zabezpečia, že úrokové sadzby zostanú dostatočne reštriktívne tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedla Lagardová. Ak by podľa nej aktualizované hodnotenia výhľadu inflácie zvýšilo „dôveru, že inflácia sa udržateľným spôsobom približuje k nášmu cieľu, bolo by vhodné znížiť súčasnú úroveň reštrikcie menovej politiky“. Dodala, že Rada guvernérov bude naďalej rozhodovať na základe údajov a nie na základe vopred stanovenej stratégie.

Ekonomika eurozóny zostala v 1. kvartáli slabá. Aktuálne prieskumy však podľa šéfky ECB signalizujú postupné oživenie v priebehu roka, ktorého motorom bude sektor služieb. Miera nezamestnanosti je na najnižšej úrovni od zavedenia eura.

Foto: unsplash.com/bruno neurath-wilson

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat inflácia pokračovala v marci v poklese, keď sa spomalila na 2,4 % z 2,6 % vo februári. ECB očakáva, že inflácia bude v nasledujúcich mesiacoch kolísať okolo súčasnej úrovne a v budúcom roku by sa mala spomaliť na cieľové 2 %. Rada guvernérov ECB ponechala vo štvrtok kľúčovú sadzbu na 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na úrovni 4,75 % a sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 4 %.