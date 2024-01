Aktualizované Foto: unsplash.com/Dan Dennis

Rast pracovných miest v súkromnom sektore v USA sa v januári spomalil a viac, ako očakávali ekonómovia z Wall Street. Vyplýva to z najnovších údajov inštitútu ADP. Informujú o tom na základe správ AP a RTTNews. Podľa predbežného odhadu ADP v súkromnom sektore v USA pribudlo tento mesiac 107 000 nových pracovných miest po tom, ako v decembri po revízii smerom nadol vytvoril 158 000 pracovných miest.

Ekonómovia pritom očakávali, že zamestnanosť v súkromnom sektore sa v prvom mesiaci tohto roka zvýši o 145 000 osôb po pôvodnom náraste o 164 000 v predchádzajúcom mesiaci pred revíziou. Hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová po zverejnení správy poznamenala, že pokrok v oblasti inflácie „rozjasnil“ ekonomický obraz napriek spomaleniu náboru a platov.

Tempo rastu miezd totiž v januári 2024 kleslo. A to v prípade tých zamestnancov, ktorí prácu nezmenili, sa znížilo na 5,2 % z 5,4 % v decembri, zatiaľ čo mzdy ľudí, ktorí zmenili zamestnanie, stúpli o 7,2 %, čo bol najmenší nárast od mája 2021. „Mzdy upravené o infláciu sa však za uplynulých šesť mesiacov zlepšili a zdá sa, že ekonomika smeruje k mäkkému pristátiu v USA aj na celom svete,“ dodala Richardsonová.

Náklady na prácu v USA vo 4. štvrťroku vzrástli menej, ako sa čakalo

Náklady na prácu v USA vzrástli vo 4. štvrťroku menej, ako ekonómovia odhadovali. Tempo ich rastu bolo pritom najslabšie za dva roky. To je známka zmierňovania mzdovej inflácie, ktorá by mohla dať Federálnemu rezervnému systému (Fed) priestor na to, aby do júna začal so znižovaním úrokových sadzieb. Informujú o tom na základe správy Reuters. Štatistický úrad amerického ministerstva práce v stredu uviedol, že index zamestnaneckých nákladov (ECI), najširšia miera nákladov na prácu, sa v minulom štvrťroku zvýšil o 0,9 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 1,1 %.

Ekonómovia pritom odhadovali, že ECI stúpne v posledných troch mesiacoch 2023 o 1 %. V medziročnom porovnaní náklady na prácu v období október – december 2023 vzrástli o 4,2 %, najmenej od 4. štvrťroka 2021, po zvýšení o 4,3 % v 3. štvrťroku 2023. Medziročný rast nákladov na prácu dosiahol vrchol na úrovni 5,1 % v roku 2022. Trh práce v USA sa postupne uvoľňuje, pričom podľa údajov zo začiatku týždňa v decembri pripadlo na každého nezamestnaného 1,4 voľného pracovného miesta. Aj keď bol tento pomer oproti novembru stabilný, klesol z dvoch pracovných miest v marci 2022. Očakáva sa, že predstavitelia Fedu ponechajú v stredu úrokové sadzby nezmenené vzhľadom na odolnosť ekonomiky vďaka silnému trhu práce a spotrebiteľským výdavkom.