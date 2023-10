Najväčšia lúpež v histórii kryptomien? Ukradol bitcoiny za miliardy dolárov, neskôr sám spadol do pasce!

Najväčší lup kryptomien sa vyšplhal na miliardy dolárov. Foto: pexels.com/Towfiqu barbhuiya

Ešte v roku 2012 bolo na online trhovisku na darkwebe ukradnutých 50 tisíc bitcoinov. Internetového zločinca sa dlhé roky nedarilo dolapiť a tak hodnota lupu časom narástla na viac ako 3 miliardy dolárov. Všetko sa však zmenilo o 7 rokov neskôr, keď aténska polícia v americkom štáte Georgia obdržala telefonát.

V noci 13. marca 2019 volal na núdzové číslo 911 Jimmy Zhong. Vo veku 28 rokov si užíval život plnými dúškami a rád navštevoval bary, v ktorých posedával až do neskorých nočných hodín. Zhong však bol v čomsi iný. Bol to počítačový expert s istou formou autizmu. Jimmy chcel polícii nahlásiť vlámanie do jeho domu, počas ktorého mu boli odcudzené bitcoiny v hodnote niekoľkých stoviek tisíc dolárov, čo ho zjavne rozrušilo.

„Mám panický záchvat,“ povedal Zhong podľa policajných záznamov, ktoré sa podarilo získať americkej spravodajskej stanici CNBC. Jimmy však odmietol ponuku privolania zdravotnej pomoci a situáciu sa snažil vysvetliť. „Som investor do bitcoinov, čo je taká internetová vec,“ uviedol podľa záznamov. Aj napriek tomu, že Zhong mal doma nainštalovaný až prekvapivo dômyselný bezpečnostný systém, vyšetrovanie polície neviedlo k žiadnym výsledkom.

Jimmy sa preto obrátil na súkromnú vyšetrovateľku Robin Martinelli. Tá aj napriek nulovým znalostiam zo sveta kryptomien prípad zobrala a vrhla sa do vyšetrovania nezvyčajného vlámania. Hneď na začiatku použila záznam z bezpečnostných kamier, z ktorého bolo jasne vidieť, že lupič poznal cestu do domu a tak usúdila, že vlámania sa mohol dopustiť jeden z Jimmyho kamarátov alebo známych.

Život plný luxusu

To však Jimmy nechcel ani len počuť a aj napriek tomu, že Martinelli dokonca prišla s menom podozrivého, ktorý mohol ukradnúť 150 bitcoinov v hodnote 600 000 dolárov, Zhong odmietal myšlienku, že by niekto mohol vedieť kde má ukryté svoje peniaze. Martinelli došla aj k inému záveru. Väčšina Jimmyho kamarátstiev boli umelé a ľudia okolo neho ho skôr využívali ako by im na ňom naozaj záležalo. „Jimmy chcel byť milovaný a chcel priateľov. Jimmy bol dobrý chlapec,“ povedala Martinnelli pre CNBC.

Jimmy Zhong si užíval ukradnuté bitcoiny až kým neokradli jeho samého. Foto: unsplash.com/Kanchanara

Rovnakého názoru boli aj ľudia z jeho okolia. Jimmy bol známy ako človek, ktorý nemal problém pozvať celý bar na rundu drahých panákov, nakupoval v luxusných butikových obchodoch či jazdil na drahých autách. Taktiež si kúpil druhý dom pri jazere, na ktorom parkovalo niekoľko vodných skútrov. Pri úspechu jeho obľúbeného týmu Georgia Bulldogs dokonca objednal pre seba a svojich priateľov súkromné lietadlo, s ktorým cestovali do slnečného Los Angeles, kde rozdal každému z kamarátov 10 tisíc dolárov na nákupy na Rodeo Drive.

Zásadná chyba

To všetko bez viditeľného zdroja príjmu. Priateľom povedal, že k bitcoinu sa dostal ešte v roku 2009 kedy ťažil tisíce mincí, z ktorých financoval svoj luxusný život. Tomu však malo byť onedlho koniec. V septembri 2019 si vyšetrovatelia stále pracujúci na prípade ukradnutých 50 tisíc bitcoinov z roku 2012, ktoré medzičasom narástli na hodnote na viac ako 3 miliardy dolárov, všimli, že hacker urobil chybu.

V spolupráci so spoločnosťou, ktorá sa zaoberala analýzou blockchainu a sledovaním digitálnej peňaženky obsahujúcej ukradnuté aktíva z roku 2012, zistili, že hacker previedol 800 dolárov na účet jednej z kryptobúrz. Tá však riadne dodržiavala zákonné pravidlá a od majiteľov účtov vyžadovala ich skutočné mená a adresy. Účet bol vedený na Zhonga. Keďže transakcia sa uskutočnila iba 6 mesiacov potom čo Jimmy ohlásil krádež bitcoinov zo svojho domu, automaticky sa stal hlavným podozrivým.

Úradníci z vládnej agentúry IRS sa preto spojili z aténskou políciou a spolu vymysleli plán, podľa ktorého sa stretnú s Jimmym v jeho dome pod zámienkou vyšetrovania lúpeže 150 bitcoinov z roku 2019. Zhong im ukázal celý dom ako aj súkromný bezpečnostný systém, ktorý ho kontroloval. Vyšetrovatelia pripravili pascu a spýtali sa Jimmyho či by im nemohol ukázať ako sa k bitcoinom dostal. Ten otvoril notebook a vyšetrovatelia mohli vidieť stav jeho bitcoin peňaženky. „Hľa, hneď vedľa nás mal bitcoiny v hodnote 60 alebo 70 miliónov dolárov,“ povedal jeden z vyšetrovateľov.

Dôkazy stačili na získanie súdneho príkazu a onedlho bola vykonaná policajná prehliadka Zhongového domu. Americkí vyšetrovatelia sa dostali do jeho zaheslovaného počítača, v dome našli kopy peňazí, fyzické bitcoin mince a v sejfe zakopanom pod podlahou aj pôvodnú peňaženku z heckerského útoku z roku 2012.

Vláda získala 3 miliardy dolárov

Zhong bol po policajnej razii zatknutý a obvinený za podvod. Svoju vinu priznal a trest v dĺžke jedného roka a jedného dňa si začal odpykávať 14. júla 2023. Zhong si nemohol ponechať ukradnuté bitcoiny, ktoré tak zhabala americká vláda. Úrady otvorili proces, vďaka ktorému mohli obete lúpeže z roku 2012 získať svoje ukradnuté bitcoiny späť, no nikto sa k týmto aktívam neprihlásil, čo nie je príliš prekvapujúce, keďže väčšina držiteľov na darkwebe boli drogoví díleri a ich zákazníci.

Zhongov právnik uviedol, že americká vláda v žiadnom prípade nebola poškodená Jimmyho správaním. „Ak by Jimmy mince neukradol a vláda by ich zhabala, predala by ich o dva roky neskôr v roku 2014, ako to bolo v prípade iných mincí. Dostala by 320 dolárov za mincu a zarobila niekde okolo 14 miliónov dolárov. Teraz, v dôsledku toho, že ich má Jimmy, vláda získala 3 miliardy dolárov,“ povedal pre CNBC.