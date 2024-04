Máte všetky investované peniaze v Tesle a Bitcoine? Radšej diverzifikujte!

Foto: unsplash.com/Jason Briscoe

Predvídali ste koronavírus, krach Credit Suisse či návrat inflácie prvýkrát od osemdesiatych rokov? Pokiaľ áno, gratulujeme, máte krištáľovú guľu! Pre ostatných je tu diverzifikácia.

Počas roku 2022 stratil bitcoin takmer tri štvrtiny svojej hodnoty. Podobnú stratu – vyše 70 percent – zaznamenala aj jedna z najpopulárnejších technologických značiek Tesla. V inom odvetví zas bankovú krízu v marci 2023 neprežila jedna z najstarších historických bánk Credit Suisse. A to napriek tomu, že si v nej miliardári ukladali svoje peniaze na dôchodok. Podobné udalosti sa opakujú na trhoch prakticky neustále, treba preto zvoliť vhodný spôsob zhodnocovania svojich prostriedkov. Riziku sa pri investovaní nedá vyhnúť, dá sa ale rozumne spravovať. Kľúčovou stratégiou je vhodná diverzifikácia.

Každá firma môže skrachovať, nikdy však neskrachujú všetky firmy naraz. To je kľúčové východisko jednej z hlavných zásad pri správe majetku. Vhodné je preto svoje ťažko zarobené prostriedky rozdeliť hneď medzi viacero spoločností, ideálne medzi čo najväčší počet stabilných korporácií. „Diverzifikácia, strategické rozkladanie majetku medzi viacero menších investícií, má za cieľ minimalizovať riziká spájané s držaním konkrétnych cenných papierov,“ vysvetľuje Radoslav Kasík z Finaxu. „Jej podstatu dokonale vystihuje známe porekadlo, že by ste nemali dávať všetky vajíčka do jedného košíka.“

Radi testujete svoje vedomosti? Vyskúšajte si náš kvíz so skratkami zo sveta investovania: Spustiť kvíz Čo sa skrýva za skratkou CPI? inflácia prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien funkcia generálneho riaditeľa spoločnosti na burze obchodovaný fond Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo sa skrýva pod anglickou skratkou WTI? druh ropy index združujúci 30 najväčších amerických spoločností tlačenie peňazí pomocou priameho výkupu cenných papierov Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Počuli ste už o PEPP-e? je to prenositeľný celoeurópsky dôchodok ide o ekonomickú organizáciu najvyspelejších krajín sveta je to švajčiarska veľkobanka, zameraná najmä na správu majetku pre bohatých klientov Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Asi každý o ňom počul. BTC. O čo ide? bitcoin bitúmen, jeden z ropných produktov chicagska komoditná burza Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku V médiách sa často používajú aj skratky QE a QT. Čo reprezentujú? kvantitatívne uvoľňovanie a uťahovanie začiatočný a záverečný kvartál účtovného obdobia nárast, respektíve pokles akciového trhu o 20 percent Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Kto alebo čo je CEO? generálny riaditeľ typ ropy vysokorýchlostné obchodovanie cenných papierov Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Keď uvidíte skratku US 10-YR, viete, že ide o: americký desaťročný vládny dlhopis desaťdňový future kontrakt na americký index S&P 500 názov významného komoditného fondu Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo označuje skratka DJIA? index združujúci 30 najväčších amerických spoločností americkú pokladničnú poukážku (US Treasury bill) ministerstvo financií Spojených štátov, ktoré vykonáva dohľad nad kapitálovým trhom Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Keď odporúčame nakupovať nízkonákladové ETF, čo odporúčame? na burze obchodované fondy podielové fondy špeciálne realitné fondy Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo sa ukrýva pod skratkou JPY? japonský jen čínsky juan ide o označenie pre japonské dlhopisy Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Jednou zo známych skratiek je aj NYSE, čo znamená? Newyorská burza cenných papierov nemecký systém ekonomiky Nórsky štátny investičný fond Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo si môžeme predstaviť pod krátkou skratkou FX? devízový trh finančnú expanziu nedostatočný ekonomický výkon Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo vyjadruje skratka GDP? hrubý domáci produkt hrubý príjem domácnosti hrubý verejný dlh Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Na akciových trhoch sa objavuje aj skratka IPO, čo znamená? verejná ponuka akcií online investičný plán automatický systém obchodovania Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Čo znamená skratka WTO? Svetová obchodná organizácia Svetová banka Svetová zdravotnícka organizácia Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku A na záver jedna z často používaných skratiek - ECB, viete čo znamená? Európska centrálna banka Európske zúčtovacie centrum Európska centrálna burza Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Share the quiz to show your results ! Share on Facebook Subscribe to see your results Show my results Skutočne ťažké! Tieto anglické skratky preveria vaše investičné vedomosti (kvíz) Mal som %%score%% z %%total%% správne %%description%% %%description%% Share on Facebook Share on Twitter Share on VK Spustiť kvíz znova Loading...

Pokiaľ investujete iba do jednej firmy, ktorú vám odporučil kamarát alebo investičný guru z TikToku, a tá skrachuje, prídete o všetky zainvestované prostriedky. Pokiaľ investujete do širokého akciového indexu, ste v úplne inej situácii. Krach jednej alebo viacerých spoločností vaše prostriedky takmer vôbec nepocítia. „Ak by ste portfólio rozdelili medzi 100 rôznych korporácií, z ktorých 99 narastie v priemere o 10 % a jedna skrachuje, váš výnos ostane kladný vo výške zhruba 8,9 %. V tom spočíva podstata diverzifikácie – rozloženie rizika,“ uvádza príklad Kasík.

Správne zvolená diverzifikácia dokáže ochrániť pred rizikom, voči ktorému je vystavená konkrétna firma, ktorej podiely vlastníte.

Aktívni manažéri či hedžové fondy často kritizujú diverzifikáciu s argumentom, že sa oberáte o vyššie než trhové výnosy tým, že nevsádzate na víťazné tituly. Problém ale je, že nikto nevie, ktorým firmám alebo druhom aktív sa bude dariť a ktorým naopak nie. Ani najvýkonnejšie počítače nedokážu predpovedať ľudskú voľbu. Len si spomeňte, ako dramaticky zlyhala plánovaná ekonomika. Aj pri nej sa súdruhovia snažili odhadnúť, čo ľudia budú potrebovať na najbližších päť rokov. Výsledkom boli prázdne regály a rady na chlieb.

Snažiť sa vsadiť na konkrétne vysoko výnosné investície je oveľa ťažšie, ako na prvý pohľad vyzerá. Jedným zo signálov pre investorov, ktorí idú proti prúdu, je práve nedávny prudký rast ceny. Ich argumentom býva, že väčšina investorov, ktorí kúpiť chceli, tak už urobili, a firma už nemá priestor na ďalší dlhodobý posun cien akcií smerom nahor.

Snažíte sa pri investovaní rozkladať riziko vhodnou diverzifikáciou portfólia? Áno Nie Odoslať odpoveď

Väčšina fondov tradičných investícií (teda investície peňažného trhu, dlhopisy a akcie) poskytuje diverzifikáciu ako továrenské nastavenie. Na ešte vyššom leveli sú indexové ETF fondy, ktoré kopírujú celý index a na rozdiel od aktívne riadených podielových fondov si účtujú minimálne poplatky.

Či už zvolíte aktívne riadené podielové fondy alebo pasívne ETF, vždy dbajte na poriadnu diverzifikáciu. Pokiaľ investujete do veľkých, stredných aj malých firiem, zrejme neurobíte chybu. Pokiaľ pridáte aj geografickú diverzifikáciu a k americkým akciám pridáte aj európske, japonské či akcie rozvojových trhov, môžete profitovať na hospodárskom raste celého sveta.

Naopak, pokiaľ neinvestujete vôbec, vaše úspory infláciou strácajú na hodnote, a vy nijako neprofitujete z globálneho hospodárskeho rastu. A ten za posledných 25 rokov vytiahol z extrémnej chudoby viac ako miliardu ľudí.