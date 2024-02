Lyžovačka bez kvalitného poistenia sa môže predražiť, upozornil odborník

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Nadchádzajúce jarné prázdniny lákajú mnohých ľudí na hory, no nemali by zabudnúť na kvalitné poistenie. Bez neho sa totiž môže lyžovačka, snoubording či skialpinizmus výrazne predražiť. Vysoký účet môže prísť napríklad za záchranu vrtuľníkom horskej služby, ktorá sa považuje za technický zásah a bezplatná je iba pre deti do 18 rokov. V zahraničí môže prevoz stáť aj desiatky tisíc eur. Dôležité je preto správne poistenie vyskladať, upozornil Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom.

„Ak je v dosahu voľný vrtuľník leteckej záchrannej služby, je to na Slovensku kryté z povinného zdravotného poistenia. V prípade, že musí priletieť vrtuľník horskej služby, je to považované za technický zásah horskej služby. V takom prípade, ak nemá klient pripoistenie na tento účel, náklady hradí z vlastného vrecka,“ priblížil Michalec.

Už samotná jazda na všetkých druhoch zimných športových potrieb je vo všeobecnosti podľa odborníka považovaná za rizikový šport. Pokiaľ človek bude jazdiť a skákať na umelých terénnych nerovnostiach na zjazdovke, nemusí, ale môže to už byť zo strany poisťovne považované za skoky, ktoré sú z poistenia vylúčené. Pokiaľ sa rozhodne jazdiť mimo vyznačených tratí, teda vo voľnom teréne, jeho transport nie je v prípade úrazu krytý bežným zdravotným poistením, musí mať uzatvorené poistenie na hory.

Skialpinisti už musia mať tento rok zakúpený aj skipas

V prípade skialpinistov, ktorí využívajú upravené zjazdovky na šliapanie hore s následným spustením sa, platia u nás už takisto prísnejšie pravidlá. „Skialpinisti už musia mať aj tento rok zakúpený skipas, inak budú zo zjazdovky vykázaní. Skipas totiž nie je len lístkom na vlek, ale oprávňuje aj na jazdu po upravenej zjazdovke,“ upozornil Michalec. Bez skipasu nemajú skialpinisti na zjazdovke nárok ani na bezplatné ošetrenie a odvoz.

Pri výbere poistky je dôležité, ako je nastavené minimálne trvanie liečenia úrazu konkrétnou poisťovňou, aby to bolo ňou uznané za poistnú udalosť. Pozornosť by mali záujemcovia venovať aj výlukám. „Poisťovne prikladajú k poistným zmluvám zoznamy rizikových športov, ktoré sa pripoisťujú za poplatok, a zoznamy nepoistiteľných športov, ktoré sú z poistenia vylúčené,“ spresnil odborník. Zabudnúť by lyžiari nemali ani na poistenie zodpovednosti za škody. „Bez potvrdenia o takomto poistení vás napríklad v Taliansku na zjazdovku ani nepustia,“ dodal Michalec.