Hrozba hospodárskej recesie v Spojených štátoch sa podľa prieskumu medzi ekonómami znížila

Foto: unsplash.com/Cristina Glebova

Hrozba hospodárskej recesie v Spojených štátoch sa znížila. Prípadný pokles americkej ekonomiky v tomto roku by bol skôr dôsledkom vonkajšieho šoku, napríklad konfliktu zahŕňajúceho Čínu, ako domácich faktorov, ako sú vysoké úrokové sadzby. Vyplýva to podľa agentúry AP z výsledkov prieskumu americkej Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE).

Hospodársku recesiu v Spojených štátoch v tomto roku podľa prieskumu očakáva iba štvrtina podnikových ekonómov. „Respondenti sú optimistickejší ohľadom vyhliadok domácej ekonomiky,“ uviedol Sam Khater, predseda výboru NABE pre prieskumy v oblasti hospodárskej politiky a hlavný ekonóm poprednej americkej hypotekárnej spoločnosti Fannie Mae.

Respondenti podľa výsledkov prieskumu predpokladajú, že inflácia v Spojených štátoch bude v tomto roku presahovať 2,5 percenta. Inflácia by tak mala zostať nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed). Tá v snahe o obmedzenie inflácie zvýšila v období od marca 2022 do júla 2023 jedenásťkrát svoje úrokové sadzby. Jej hlavná sadzba sa tak dostala do pásma 5,25 až 5,50 percenta, teda na najvyššiu úroveň za viac ako dve desaťročia.

Predvlani v júni sa medziročná miera inflácie v USA vyšplhala až na 9,1 percenta, teda na najvyššiu úroveň za viac ako 40 rokov. V závere minulého roka však predstavovala iba 3,4 percenta. Údaje o januárovom vývoji zverejní americká vláda v utorok, podľa serveru Investing.com sa očakáva zostup inflácie na 2,9 percenta.

V januári Fed ponechal úroky bez zmeny

Na januárovom zasadnutí Fed podľa očakávania ponechal úroky bez zmeny. Jeho šéf Jerome Powell uviedol, že úrokové sadzby v Spojených štátoch už dosiahli svoj vrchol a v tomto roku sa zrejme budú znižovať. Označil však za nepravdepodobné, že Fed znižovanie úrokov začne už na svojom marcovom zasadnutí.

Medzi ekonómami podľa prieskumu rastú obavy, že Fed by mohol udržiavať úroky na zbytočne vysokej úrovni. Zhruba 21 percent respondentov teraz považuje menovú politiku Fedu za príliš reštriktívnu, zatiaľ čo v minulom lete to bolo iba 14 percent, napísala agentúra AP.