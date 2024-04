Formulár pre hlásenie údajov v systéme platobných informácií je zverejnený

Budova Finančného riaditeľstva SR v Bratislave. Foto: TASR

Elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) je už zverejnený v katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS). Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať finančnej správe (FS) informácie o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac než 25 cezhraničných platieb. Informovala o tom Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR.

Spresnila, že poskytovatelia platobných služieb majú povinnosť uchovávať relevantné údaje a po prekročení prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložiť požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ) finančnej správe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje, a to do 30. apríla 2024. Elektronický formulár je už zverejnený na PFS v katalógu formulárov.

Dodala, že zhromaždené údaje FS pošle do európskej databázy CESOP (Central Electronic System of Payment information). V CESOP sa dáta budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak majú ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorých sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie. Európska komisia prijala túto legislatívu v roku 2020, odkedy sa členské krajiny pripravovali na jej implementáciu.