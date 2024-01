Český biznis už prešiel na euro: Úvery v korunách podnikateľov prestali lákať

Foto: unsplash.com/Mathieu Stern

Minulý rok má šancu zapísať sa do českej histórie ako významný míľnik v uprednostnení eura domácim biznisom. Vyplýva to z posledných štatistík Českej národnej banky (ČNB), podľa ktorých od januára do konca novembra 2023 si české firmy zobrali viac nových úverov v spoločnej európskej mene než v českej korune. Stalo sa tak prvýkrát v histórii krajiny. Ešte v roku 2022 si český biznis požičiaval zhruba o desatinu viac peňazí v korunách. Informoval o tom portál E15.cz.

„Ekonomika sa sama postupne euroizuje napriek politickému vákuu. Pre ekonomiku výrazne previazanú s eurozónou je to prirodzený proces,“ zdôraznila ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská. Podstatne lacnejšie pôžičky v eurách v posledných dvoch rokoch podľa nej tento trend iba logicky urýchlili.

„Firmy tlačené k znižovaniu nákladov sa snažia hľadať úspory úplne všade, aj na strane konverzie mien. Pre vývozcov je najlacnejšie platiť rovnakou menou, ktorú sami prijímajú. Ide tak o prirodzené zaistenie kurzu, ktoré nikoho nič nestojí,“ spresnila Horská.

Úvery firiem v korunách klesli

Z údajov ČNB vyplýva, že české firmy si za 11 mesiacov minulého roka zobrali nové pôžičky v eurách za takmer 219,5 miliardy Kč. Naopak, úvery firiem v korunách klesli o 4 miliardy Kč. „Z hľadiska objemu je podiel nových firemných úverov v eurách a korunách zhruba vyrovnaný,“ povedal hovorca Českej sporiteľne Filip Hrubý.

Ešte vlani bol za rovnaké obdobie rozdiel v objemoch úverov 30 miliárd Kč, a to v prospech domácej meny. Navyše, úplne iná úverová realita panovala v roku 2021, keď si domáce firmy nabrali v korunách viac než trojnásobný objem úverov.

Atraktivita pôžičky v eurách bola najvyššia na začiatku minulého roka, neskôr postupne klesala, stále sú však úvery v eurách výhodnejšie. V januári 2023 platili firmy na úrokoch za korunový úver v priemere 8,5 % a za pôžičku v eurách si banky účtovali zvyčajne zhruba 3,5 %. Počas roka sa však eurové úvery zdražili na vyše 6 %.

„Nároky na eurové pôžičky síce rastú, stále sú však nižšie než v prípade korunových úverov,“ uviedol dôvody rastúceho príklonu firiem k euru hovorca Pražskej energetiky Karel Hanzelka. „Ak by sa situácia obrátila, vrátime sa ku korune. Pri rovnosti úrokov budú firmy postupovať individuálne podľa prevažujúcej inkasnej meny,“ dodal šéf strojárskej firmy Atas elektromotory a podpredseda českej Asociácie exportérov Otto Daněk.

Dopyt biznisu po eure

Dopyt biznisu po eure zrejme tak skoro neopadne, má však svoje limity. „Napriek nášmu očakávaniu vzhľadom na postupne sa zmenšujúci rozdiel v úročení zostane eurové financovanie stále mierne výhodnejšie, aj keď čím ďalej, tým menej,“ povedal analytik Komerčnej banky Kevin Tran Nguyen.

Výrazným impulzom pre novú vlnu záujmu firiem o financovanie v eurách by sa však stal prípadný vstup Česka do mechanizmu ERM-II, ktorý by v rámci prípravnej fázy pre vstup do eurozóny čiastočne pripútal kurz koruny k vývoju spoločnej meny. Ako povedal ekonóm UniCredit Pavel Sobíšek, mechanizmus by obmedzil vnímané riziko oslabenia českej koruny oproti euru, ktoré by pre eurových dlžníkov znamenalo dodatočný náklad.