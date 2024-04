Britské banky schválili vo februári najviac hypoték za takmer 1,5 roka

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Simon Frederic

Britské banky schválili vo februári najvyšší počet hypotekárnych úverov za takmer 1,5 roka. Uviedla to v utorok britská centrálna banka, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.

Komerčné banky v Británii schválili vo februári 60 383 úverov na bývanie oproti nahor revidovaným 56 087 úverom v predchádzajúcom mesiaci. Februárové údaje predstavujú najvyšší počet schválených hypoték od septembra 2022, keď sa prepadol trh s bývaním a poskytovanie hypoték sa prudko znížilo. Realitný sektor tak reagoval na plány rozsiahlych daňových úľav vtedajšej premiérky Liz Trussovej, ktoré viedli k otrasom na finančných trhoch.

Údaje zároveň vysoko prekonali odhady ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s iba miernym rastom počtu schválených hypotekárnych úverov na 56 500.

Britský trh s bývaním sa postupne zotavuje v očakávaní zníženia úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. Tá zatiaľ drží hlavnú úrokovú sadzbu na 16-ročnom maxime 5,25 %. Ekonómovia predpokladajú, že Bank of England (BoE) pristúpi k redukcii sadzieb v júni, najneskôr v auguste, pričom do konca roka by sa mali znížiť približne na 4,5 %.