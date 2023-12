Americký Fed naplnil očakávania. Je už cyklus zvyšovania sadzieb na konci?

Aktualizované Šéf Fedu Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami tretíkrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Zároveň signalizovala, že v roku 2024 zrejme začne sadzby znižovať. Ekonómovia tak považujú aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky v USA za ukončený.

Menový výbor (FOMC) v stredu ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 percenta až 5,50 percenta, kde sa nachádza od júla.

FOMC zároveň signalizoval, že v budúcom roku by mohol úrokové sadzby znížiť trikrát. Trh doteraz počítal až so štyrmi zníženiami. Uvoľňovanie menovej politiky by malo byť postupné v krokoch po štvrť percentuálneho bodu.

Znižovanie sadzieb by malo pokračovať

Členovia FOMC potom v roku 2025 počítajú s tým, že sadzby klesnú štyrikrát. Ďalšie tri zníženia v roku 2026 by znamenali, že kľúčový úrok sa dostane do pásma 2 až 2,25 percenta.

Fed spoločne s oznámením rozhodnutia o nastavení menovej politiky zverejnil aktualizované ekonomické prognózy. Podľa nich by sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov mal v tomto roku zvýšiť o 2,6 percenta. Fed ešte v septembri počítal s expanziou len o 2,1 percenta.

V roku 2024 by sa tempo rastu ekonomiky malo spomaliť na 1,4 percenta (v septembri: +1,5 percenta). V roku 2026 sa očakáva zrýchlenie expanzie na 1,9 percenta.

Nezamestnanosť by mala mierne stúpnuť

Predpoveď vývoja miery nezamestnanosti sa v podstate nezmenila, v roku 2023 by mala dosiahnuť 3,8 percenta a v nasledujúcich rokoch by mala stúpnuť na 4,1 percenta.

Fed počíta s tým, že jadrová inflácia sa v roku 2024 dostane maximálne na 2,4 percenta, pričom v septembri ešte očakával vrchol na úrovni 2,6 percenta. V roku 2025 by sa mala spomaliť na 2,2 percenta a v roku 2026 na 2 percentá.

Centrálna banka musí urobiť viac

Šéf Fedu Jerome Powell uviedol, že tempo rastu cien sa spomalilo, hoci naďalej zostáva zvýšené. Podľa Powella začína úsilie Fedu o skrotenie inflácie prinášať výsledky. Zopakoval však, že centrálna banka musí urobiť viac.

„Inflácia sa znížila zo svojich maxím, a to bez výrazného nárastu nezamestnanosti. To je veľmi dobré,“ povedal Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC). „Inflácia je však stále príliš vysoká. Nič nezaručuje, že bude pokračovať v spomaľovaní a jej ďalší vývoj je neistý.“

Trhy zareagovali pozitívne

Trh prijal rozhodnutie Fedu a predovšetkým signály, že na budúci rok sa začne uvoľňovanie menovej politiky, pozitívne a akcie v USA sa posilnili.

Powell ďalej uviedol, že ekonomika USA na konci tohto roka začína strácať dynamiku. „Najnovšie ukazovatele naznačujú, že rast ekonomickej aktivity sa v porovnaní s nadmerným tempom zaznamenaným v treťom štvrťroku výrazne spomalil. Aj napriek tomu HDP tento rok zrejme vzrastie o približne 2,5 %.“