Digitálne euro môže byť čoskoro našou budúcnosťou: Ako to bude fungovať?

Foto: freepik.com/freepik

Po dvoch rokoch skúmania odštartovala koncom minulého roka Európska centrálna banka (ECB), spoločne s centrálnymi bankami členských krajín Eurosystému, prípravnú etapu zavedenia digitálneho eura. Plánom je počas dvoch rokov pripraviť a schváliť potrebnú legislatívu, pravidlá fungovania, prípravu infraštruktúry a výber poskytovateľov.

Na konci tohto obdobia sa rozhodne, či a kedy tento projekt postúpi do finálnej fázy. V aktuálnom blogu na to poukázal výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti Národnej banky Slovenska (NBS) Dušan Jurčák. „Hovoríme o digitálnej forme hotovosti, ktorá bude dostupná vo všetkých kútoch eurozóny. Zásadnou výhodou bude jej dostupnosť v off-line podobe tak, ako hotovosť v peňaženke. Všetko sa udeje okamžite, ako keby ste z nej vytiahli hotovosť. To nám poskytne väčšiu slobodu, pričom to všetko bude bezpečné a dôkladne chránené, vrátane súkromia jednotlivých používateľov,“ priblížil odborník.

Nemajú komerčné ambície

Zdôraznil, že ECB a národné centrálne banky v eurozóne nemajú komerčné ambície a ani záujem monitorovať ľudí. „Centrálne banky nebudú mať prístup k osobným údajom identifikujúcich používateľov, centrálne banky nebudú ukladať údaje,“ vysvetlil Jurčák. Platba digitálnym eurom zároveň nebude nič stáť, podobne ako nič nestojí platba mincami a bankovkami.

Dve peňaženky

Každý bude mať možnosť vlastniť dve peňaženky, jednu fyzickú a druhú digitálnu. „Najskôr si zriadite digitálnu peňaženku vo Vašej komerčnej banke. Do svojej digitálnej peňaženky si vložíte peniaze hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom z bankového účtu. Digitálne eurá, ktoré máte uložené vo Vašej digitálnej peňaženke, môžete používať pri platení za tovary a služby,“ priblížil odborník. Rovnako tak sa budú dať peniaze z digitálnej peňaženky vrátiť na bankový účet.

Digitálnym eurom sa bude dať podľa neho platiť za hocijaké drobné či stredne veľké nákupy, pri všetkých platbách v kamenných obchodoch aj online priestore. „Pri cestách do iných krajín eurozóny nemusíte so sebou brať hotovosť. Navyše sa vyhnete poplatkom za výber hotovosti z bankomatov v celej eurozóne,“ doplnil Jurčák.