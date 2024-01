Aké budú 13. dôchodky a koľko to všetko bude stáť? Ministerstvo práce zverejnilo svoje odhady! (prehľad)

PREHĽAD Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny finišuje prípravy na zavedenie 13. dôchodku ako novej dôchodkovej dávky sociálneho poistenia. Od tohto roka tak 13. dôchodok bude vyplácať Sociálna poisťovňa a nie ako doteraz štát vo forme štátnej sociálnej dávky. Hlavnou zmenou je, že jeho výška bude stanovená ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. Koľko teda seniori podľa rezortu práce dostanú a koľko to bude všetko stáť?

Dôchodcovia by mali prvýkrát zinkasovať plný 13. dôchodok vo výške priemernej penzie za predchádzajúci rok v decembri tohto roka. Nevyhnutné však bude schválenie novely zákona o sociálnom poistení, ktorej legislatívny proces je už naplno spustený a onedlho by sa ňou mal zaoberať vládny kabinet. Ak návrh prejde v predloženom znení aj parlamentom, 13. dôchodok sa transformuje z doterajšej štátnej sociálnej dávky vyplácanej štátom na novú dôchodkovú dávku sociálneho poistenia a vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa.

Výška trinásteho dôchodku je pritom stanovená, ako už bolo uvedené vyššie, ako priemerný vyplácaný dôchodok za predchádzajúci rok. Už teraz teda vieme, že v prípade starobného dôchodku by tohtoročný trinásty dôchodok mal predstavovať niečo cez 606 eur. Práve toľko totiž dosiahol priemerný vyplácaný starobný dôchodok za minulý rok. Ministerstvo práce sa však v návrhu novely prezradilo aj svoje odhady na nasledujúce roky. Na čo sa teda seniori môžu tešiť?

Štát má v tomto smere pre dôchodcov pozitívne správy. Trináste dôchodky by totiž mali v nasledujúcich rokoch solídne stúpať tak, ako aj priemerné starobné dôchodky v tomto a nasledujúcich rokoch. V budúcom roku by tak mal 13. dôchodok pre starobného dôchodcu predstavovať už viac ako 680 eur, teda o 74 eur viac. Následne by podľa odhadov ministerstva mal starobný 13. dôchodok stúpnuť o ďalších takmer 50 eur na vyše 729 eur v roku 2026 a o rok neskôr by mal stúpnuť o takmer 20 eur na niečo cez 747 eur.

Ako ministerstvo odhaduje výšku 13. dôchodku aj pre ďalšie druhy dôchodkov si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Koľko to všetko bude stáť?

Štedrosť vlády voči dôchodcom si v prípade 13. dôchodkov vyžiada poriadny balík. Dôvodom pritom nie je len očakávaný rast priemerných vyplácaných dôchodkov, ako ukazuje graf a tabuľka vyššie, ale tiež postupný očakávaný rast počtu samotných dôchodcov. Počet poberateľov všetkých druhov dôchodkov by mal totiž do konca prognózovaného horizontu, teda do roku 2026, stúpnuť až na vyše 1,5 milióna.

To sa zákonite musí podpísať aj pod výrazný medziročný rast nákladov na 13. dôchodky. Už v tomto roku ministerstvo podľa predloženého návrhu novely zákona o sociálnom poistení pritom počíta, že celkové výdavky na 13. dôchodok dosiahnu takmer 830 miliónov eur. V budúcom roku by už výdavky na 13. dôchodky mali byť o takmer 100 miliónov eur vyššie na úrovni 926 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mali následne stúpať na 978 miliónov eur v roku 2026 a v roku 2027 by sa mali výdavky na 13. dôchodky prehupnúť už cez miliardu eur. Konkrétne sa odhadujú na 1,033 miliardy eur.

Zafinancovať to bude musieť štát

Dá sa pritom očakávať, že prostriedky, ktoré Sociálna poisťovňa vyberie na odvodoch v nasledujúcich rokoch, postačovať na výplatu všetkých jej dávok občanom postačovať nebudú. Už minulý rok musel totiž štát Sociálnej poisťovni posielať mimoriadny transfer cez jednu miliardu eur, hoci rozpočet s ničím takým nepočítal. V ďalších rokoch má tento transfer ešte výrazne stúpnuť. Inými slovami, štát si na svoju štedrosť v sociálnej politike v budúcich rokoch bude musieť požičať miliardy eur.

Miliardové dodatočné výdavky rozpočtu sa tak prejavia aj na zhoršení stavu slovenských verejných financií, ako aj samotnej udržateľnosti nášho dôchodkového systému. To v konečnom dôsledku priznáva aj samotné ministerstvo práce v návrhu. "Zavedením 13. dôchodku ako novej dôchodkovej dávky sociálneho poistenia predpokladáme v dlhodobom horizonte zhoršenie udržateľnosti dôchodkového systému o približne 0,3 percentuálneho bodu hrubého domáceho produktu," uvádza sa v materiáli.

Očakávate, že 13. dôchodok v takejto forme sa v slovenskom dôchodkovom systéme udrží dlhodobo? Áno Nie Odoslať odpoveď

Inými slovami, z dlhodobého pohľadu budú na vyplácanie takto nastavených 13. dôchodkov potrebné dodatočné zdroje v objeme 0,3 percenta toho, čo naša ekonomika dokáže ročne vyprodukovať. Spočiatku bude pritom dopad transformácie 13. dôchodku na udržateľnosť dôchodkového systému ešte výraznejší. V roku 2025 by mal predstavovať 0,42 percenta a k spomínaným 0,3 percentám by sa mal postupne dostať niekedy v roku 2050.

Všetci dostanú rovnako

Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý robí z 13. dôchodku namiesto štátnej sociálnej dávky dôchodkovú dávku sociálneho poistenia je na utorňajšom programe rokovania legislatívnej rady vlády. Následne by ho mal prerokovať vládny kabinet a prejsť musí aj schvaľovaním v parlamente. Účinnosť novely je navrhovaná od 1. júla tohto roka.

Nový 13. dôchodok budú poberať všetci penzisti bez rozdielu podľa priemernej výšky ich konkrétnej dôchodkovej dávky za predchádzajúci rok. Pri každom druhu dôchodku tak penzisti dostanú rovnakú sumu bez ohľadu na výšku ich pravidelného dôchodku. Vyplácaný má byť v decembri.