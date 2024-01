Úlohu v ceste ku klimatickej neutralite zohrajú mladí ľudia a podniky

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Kevin Snyman

Mladí ľudia apelujú na firmy, aby zohrávali väčšiu úlohu pri plnení klimatických cieľov. Menej ako tretina mladých profesionálov (28 %) má pocit, že je v otázke čistej nuly a udržateľnosti vo svojej firme vypočutá. Široký prehľad o globálnych výzvach v oblasti udržateľnosti má pritom 58 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG na vzorke 363 mladých ľudí z 38 krajín.

„Aby sa svetový pokrok v udržateľnosti zrýchlil, bude potrebná medzinárodná spolupráca na úrovni podnikov, komunít, vlád, multilaterálnych aj mimovládnych organizácií. Dôležitú úlohu budú zohrávať mladí ľudia, je preto nutné im poskytnúť vhodné podmienky pre to, aby mohli prispieť k riešeniam v oblasti zmeny klímy,“ uviedol Michal Maxim zo spoločnosti Associate Partner KPMG na Slovensku.

V správe Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy bol v roku 2018 navrhnutý cieľový dátum pre dosiahnutie čistých nulových emisií rok 2050. Európska únia (EÚ) si tiež stanovila právne záväzný cieľ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom, so strednodobým cieľom znížiť emisie o 55 % do roku 2030. Spoločnosť tak očakáva zodpovedný prístup aj od podnikov.

Krajiny robia rôzne kroky

K dosiahnutiu cieľov robia krajiny vo svete podľa spoločnosti KPMG rôzne kroky. Ide o systémy obchodovania s emisiami, ktoré zaviedli jurisdikcie na celom svete, či o rozvoj nízkouhlíkovej energie. Krajiny však čelia rôznym výzvam pri implementácii. Napríklad v prípade Spojeného kráľovstva sa úsilie o prechod najmenej energeticky efektívnych domov z vykurovania zemným plynom na nízkouhlíkové alternatívy nestretlo s úspechom.

„Veľmi málo domácností prešlo na vykurovanie tepelnými čerpadlami pre vysoké náklady a náročnú inštaláciu, čo viedlo k odloženiu plánovaného termínu ukončenia predaja nových plynových kotlov,“ priblížila KPMG. Zároveň bol v Nemecku pokus o zákaz výmeny kotlov na zemný plyn výrazne upravený po odpore zo strany spoločnosti.

Energetická obnova budov je na Slovensku súčasťou plánu obnovy. O dotácie na zlepšenie tepelno-technických vlastností budov a na inštaláciu nízkouhlíkového zdroja energie bol mimoriadny záujem. Preto vidí KPMG riešenie pri iniciatívach pre zlepšenie energetickej hospodárnosti práve v štátnych dotáciách.