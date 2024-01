Ruský Gazprom dodal do Európy toľkoto kubíkov plynu: Medziročne je to o viac ako polovicu menej!

Foto: Pixabay.com/PhotoMIX-Company

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom vlani dodala do Európy 28,3 miliardy kubíkov plynu, čo je medziročne o 55,6 percenta menej. Uviedla to dnes agentúra Reuters, ktorá sa opiera o svoje vlastné výpočty. Vývoz plynu z Ruska do Európy, ktorá bývala pre Gazprom hlavným trhom, sa prudko znížil pre politické dopady konfliktu na Ukrajine. Rusko potom začalo viac surovín vyvážať do Číny alebo do Indie.

Výpočty založené na údajoch európskej skupiny pre prepravu plynu Entsog a denných správach Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu ukazujú, že priemerný denný vývoz ruského plynu potrubím do Európy sa vlani znížil na 77,6 milióna metrov kubických zo 174,8 milióna v roku 2022. Podľa údajov Gazpromu a výpočtov Reuters dodalo Rusko v roku 2022 do Európy rôznymi cestami celkovo asi 63,8 miliardy metrov kubických plynu. Gazprom od začiatku minulého roka vlastné štatistiky nezverejňuje.

Rusko sa snaží vyrovnať postupnú stratu Európy presmerovaním toku plynu do Číny. Ruský vicepremiér Alexander Novak koncom decembra uviedol, že dodávky do Číny vlani presiahli 22 miliárd metrov kubických. Predvlani tento vývoz predstavoval zhruba 15,5 miliardy metrov kubických. Podľa Novaka sa teraz dokončujú zmluvy ohľadom plánovaného plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by výrazne zvýšil kapacitu na prepravu ruského plynu do Číny.

V Česku sa však v závere minulého roka začal zvyšovať podiel plynu, ktorý do krajiny priteká cez Slovensko, teda zrejme práve z Ruska. Na celkových dodávkach do Česka od januára do konca novembra tvoril 3,8 percenta. Väčšinu roka pritom do Česka ruský plyn netiekol, zvyšovať sa začal od októbra. Aj napriek tomu bol v tom období podiel plynu z Ruska najnižší v novodobej histórii Česka, uviedol na konci decembra minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Do Číny a do Indie vlani podľa Novaka smeroval z Ruska tiež takmer všetok vývoz ropy. Podiel Európy na vývoze ropy sa znížil zhruba na štyri až päť percent z približne 40 až 45 percent, uviedol ruský vicepremiér. Moskva presmerovaním dodávok ropy mimo Európy tiež reagovala na hospodárske sankcie, ktoré na Rusko uvalili západné štáty za to, že napadlo Ukrajinu.