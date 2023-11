Nemecká chrbticová vodíková sieť bude mať do roku 2032 podľa ministra 9700 kilometrov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/akitada31

Chrbticová vodíková sieť v Nemecku bude mať do roku 2032 dĺžku 9700 kilometrov. V utorok to pri predstavovaní plánov vyhlásil spolkový minister hospodárstva Robert Habeck. Nemecko počíta s vodíkom ako kľúčovým zdrojom energie pre prechod na bezuhlíkové hospodárstvo.

Vodíkové produktovody nebude Nemecko budovať od základov, ale využije veľkú časť už existujúcej plynovodnej infraštruktúry. Ministerstvo predpokladá, že 60 percent plánovanej siete budú tvoriť existujúce plynovody, ktoré prejdú úpravou. Zvyšná časť vznikne úplne nanovo.

Habeck plánuje, že do financovania vodíkovej siete sa zapojí súkromný sektor, ako je to v plynovodnej infraštruktúre, okrem iného aj vďaka prenosovým poplatkom. Sieť bude tiež od začiatku navrhnutá ako predimenzovaná s kapacitou 270 terawatthodín, hoci pre rok 2030 sa očakáva dopyt menej ako polovičný. „Znamená to, že plánujeme pre budúcnosť,“ povedal minister.

Podľa analýz by Nemecko mohlo vyrábať až polovicu vodíka, ktorý bude potrebovať, zvyšok chce dovážať. Terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré Nemecko teraz buduje, chce v budúcnosti využívať práve na dovoz.

Zelený vodík sa vyrába pomocou obnoviteľnej elektriny a považuje sa za čistú alternatívu zemného plynu

Nemecko počíta ako s jedným zo základov bezuhlíkového hospodárstva s takzvaným zeleným vodíkom. Ten sa vyrába pomocou obnoviteľnej elektriny a považuje sa za čistú alternatívu zemného plynu pre odvetvie, ako je výroba ocele alebo chemický priemysel.

Do roku 2030 chce Nemecko oproti roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o 65 percent, do roku 2040 o 88 percent a do roku 2045 plánuje dosiahnuť emisnú neutralitu. Jedným z pilierov tohto plánu je elektrifikácia. Do roku 2030 chce Nemecko získavať 80 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov, okrem iného aj z veterných a solárnych elektrární.