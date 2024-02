Medzinárodná agentúra pre energetiku varuje pred klesajúcimi zásobami ropy

Ilustračné FOTO: pexels.om/David Brown

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok varovala pred poklesom zásob ropy, aj keď globálny rast dopytu stráca na sile. Správu prevzali z AFP. Podľa predbežných údajov IEA globálne zásoby ropy v januári klesli o približne 60 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Ukázala to najnovšia mesačná správa agentúry o trhu s ropou, podľa ktorej tzv. zásoby na súši dosiahli najnižšiu úroveň od roku 2016. V decembri sa globálne zásoby zvýšili o 21,6 milióna barelov v dôsledku nárastu skladovania ropy na mori o zhruba 60,7 milióna barelov. To viac ako vykompenzovalo pokles zásob na pevnine o 39 miliónov barelov pre problémy s námornou dopravou cez Červené more, ktoré predlžujú vzdialenosti a časy dodávok ropy.

„Keď IEA tento týždeň oslavuje svoje 50. výročie, bezpečnosť dodávok ropy zostáva rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým,“ uviedla agentúra, ktorú vytvorila pred polstoročím Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom bolo pomôcť bohatým krajinám prekonať ropnú krízu v 70. rokoch minulého storočia, ktorá spôsobila rozsiahly ekonomický chaos. „Vzhľadom na zvýšené geopolitické riziká a nízke globálne zásoby ropy, mierny prebytok môže pomôcť obmedziť kolísanie trhu,“ uviedla IEA, pričom poukázala na neistotou vyplývajúcu z vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Poznamenala tiež, že oslabenie dopytu v Číne prispelo k zníženiu globálneho dopytu po rope o 830 000 barelov na 102,1 milióna barelov denne v poslednom štvrťroku 2023.

IEA predpovedá, že tempo rastu dopytu po rope sa v roku 2024 spomalí na 1,2 milióna barelov/deň z 2,3 milióna barelov denne v minulom roku. Ako dôvod uviedla ekonomické problémy, ale aj pokrok smerom k vyššej energetickej efektívnosti a rastúci podiel elektrických vozidiel na globálnom trhu. Očakáva pritom, že Čína, India a Brazília sa budú v tomto roku podieľať tromi štvrtinami na raste globálneho dopytu po rope, pričom celkový dopyt dosiahne nový vrchol na úrovni 103 miliónov barelov denne. „Expanzívna fáza rastu globálneho dopytu po rope po pandémii ochorenia COVID-19 už do značnej miery prebehla,“ uviedla IEA. Predpovedá, že dopyt po rope by mohol vyvrcholiť do koncom tohto desaťročia.

