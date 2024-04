Janaf podpísal novú zmluvu s maďarskou skupinou na prepravu ropy z chorvátskeho pobrežia

Na snímke ropný tanker s ropou pre Slovnaft z Azerbajdžanu v ropnom termináli na chorvátskom ostrove Krk v meste Omišalj 18. marca 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák *** Local Caption *** ropný terminál chorvátsky ostrov Krk

Chorvátsky prepravca ropy Janaf podpísal novú krátkodobú zmluvu s maďarskou petrochemickou skupinou MOL na prepravu ropy dovážanej tankermi na chorvátske pobrežie. Ropa dovážaná cez Chorvátsko je alternatívou k ruskej rope, na ktorej je v súčasnosti Maďarsko aj Slovensko závislé. O kontrakte informoval JANAF na svojej webovej stránke. MOL, ktorého súčasťou je aj bratislavský Slovnaft, považuje kontrakt pre vysokú cenu účtovanú chorvátskou spoločnosťou za nespravodlivý.

Hovorca Slovnaftu Anton Molnár uviedol, že Slovnaft, ako aj skupina MOL preberajú zodpovednosť za zaručenie bezpečnosti dodávok v regióne, a preto im neostávalo nič iné, len podpísať opätovne krátkodobý kontrakt do konca tohto roka. „Naďalej teda vnímame tento stav ako nespravodlivý, keď Janaf využíva našu situáciu a naďalej účtuje za svoje služby niekoľkonásobne vyššie poplatky, ako sú bežne na trhu,“ uviedol Molnár.

Spoločnosť Slovnaft

Spoločnosť Slovnaft vyvíja podľa Molnára maximálne úsilie, aby postupovala v súlade so sankciami EÚ voči Rusku. Tie okrem iného obmedzujú export výrobkov z ruskej ropy na trhy EÚ, čo pre Slovnaft znamená postupné nahrádzanie ruskej ropy alternatívnou ropou z iných častí sveta. To si okrem investícií do technológií v rafinérii v Bratislave, ktoré zabezpečia flexibilitu v spracovaní rôznych typov rôp, vyžaduje aj prístup k ropovodu Adria.

Ilustračné foto. Foto: TASR

„Sme totiž jedinou exportnou rafinériou v regióne, pričom okolité krajiny nie sú v produkcii palív sebestačné. Práve preto potrebujeme spravodlivé trhové ceny a spoľahlivých partnerov, ktorí nezneužívajú svoje postavenie, ale prejavujú istú mieru solidarity s vnútrozemskými krajinami v regióne,“ dodal Molnár.