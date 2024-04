Železničná spoločnosť a odborári sa dohodli na predĺžení kolektívnej zmluvy do roku 2028

Ilustračné foto. Foto: TASR

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a železniční odborári podpísali predĺženie kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2028. Priniesť má zvýšenie miezd, lepšie pracovné podmienky či spravodlivejšie odmeňovanie zamestnancov. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

„Podpisom tejto kolektívnej zmluvy dávame jasný signál o našom záväzku vytvárať lepšie pracovné podmienky a odmeňovanie pre našich zamestnancov. Zodpovedne môžem oznámiť, že celková priemerná mzda v ZSSK by mala dosiahnuť až 2040 eur,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s tým, že nové podmienky otvárajú dvere aj pre potenciálnych nových zamestnancov.

Odborári sa v kolektívnej zmluve s národným dopravcom dohodli na zmenách v nastavení tarifnej tabuľky, ktorá podľa ZSSK zabezpečí výrazný nárast miezd. Po novom bude každá profesia zaradená do vhodnej tarifnej triedy podľa stupňa náročnosti práce a každý zamestnanec bude zaradený do takzvaného vekového pásma podľa odpracovaných rokov v spoločnosti.

Kolektívna zmluva sa netvorila jednoducho, rokovania trvali osem mesiacov

Podľa odborárov sa nová kolektívna zmluva netvorila úplne jednoducho, rokovania trvali osem mesiacov. „Nová kolektívna zmluva dáva nádej na prílev nových zamestnancov a veríme, že zastaví aj odchod zamestnancov do predčasného dôchodku a hlavne veríme, že je prvým krokom pre stabilizáciu personálnej potreby zamestnávateľa. Veríme, že uzatvorenie Kolektívnej zmluvy ZSSK bude motiváciou aj pri kolektívnom vyjednávaní u zamestnávateľov ŽSR a ZSSK Cargo,“ uviedli zástupcovia zamestnancov.

Kolektívna zmluva bola uzatvorená na štyri roky, teda do apríla 2028. Platiť začne po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. „Železničná spoločnosť Slovensko sa zaviazala, že pri prípadnej časovej náročnosti softwarovej implementácie mzdového systému zvýšenie tarifnej mzdy doplatí všetkým zamestnancom spätne od 1. apríla 2024 spolu so mzdou za mesiac, kedy bude do mzdového systému implementovaná nová tarifná tabuľka,“ informoval Drevický.