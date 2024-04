Talianska vláda sa obrátila na Európsku komisiu pre rakúske obmedzenia v Brenneri

Diaľnica v Brennerskom priesmyku. Foto: pixabay.com/Hans

Talianska vláda sa obrátila na Európsku komisiu pre obmedzenia, ktoré zaviedlo Rakúsko ohľadom prejazdu nákladných vozidiel cez Brennerský priesmyk. Povedal to v stredu podľa agentúry ANSA minister dopravy Matteo Salvini. Rím obmedzenia, ktoré spomaľuje prepravu tovaru z Talianska do Nemecka a krajín na severe Európy, dlhodobo kritizuje a považuje ho za porušenie povinností obsiahnutých v únijných zmluvách.

Salvini v stredu v Poslaneckej snemovni uviedol, že talianska vláda podala sťažnosť na Rakúsko na základe článku 259 ZFEÚ. Článok umožňuje krajine EÚ podať sťažnosť na iný členský štát, ak sa domnieva, že sú porušené základné povinnosti. Podaním sa najskôr zaoberá Európska komisia a môže skončiť až na Súdnom dvore EÚ. Prvé státie pri komisii sa uskutoční podľa talianskeho ministra dopravy 8. apríla.

Rímu sa nepáči systém obmedzenia prevádzky ťažkých nákladných vozidiel, ktoré aplikuje Rakúsko na svojej strane Brennerského priesmyku. Podľa Talianska opatrenie neúmerne zaťažuje premávku na jej strane a výrazne sťažuje prepravu tovaru do Nemecka a krajín na severe Európy. Salvini označil počínanie Rakúska za nepodložené dátami, arogantné a nespravodlivé. Viedeň obmedzenie odôvodnila snahou znížiť znečistenie v okolí Brennerského priesmyku, podľa Rakúska spôsobeného silnou prevádzkou kamiónov.

Tento rok by mali dopravu na tomto ťahu komplikovať tiež cestné práce

Brennerský priesmyk je kľúčovou dopravnou trasou pre taliansky vývoz do Nemecka. V opačnom smere potom putuje do Talianska tovar z Nemecka a okolitých štátov. Podľa monitorovacieho projektu iMonitraf! prešlo v roku 2022 Brennerským priesmykom v priemere 7317 ťažkých nákladných vozidiel denne. To bolo najviac zo sledovaných alpských tunelov a priesmykov pri talianskych hraniciach. Tento rok by podľa talianskej tlače mali dopravu na tomto ťahu komplikovať tiež cestné práce.

Popri diaľnici Brennerským priesmykom vedie aj železnica, ktorej prepravné kapacity sú takmer vyčerpané. Zvýšenie kapacít a zrýchlenie by mal priniesť pätný tunel s dĺžkou 55 kilometrov. Podľa súčasného harmonogramu nebude hlavná časť tunela pripravená skôr než v roku 2032. Náklady v cenách z tohto roka vystúpili na 10,5 miliardy eur. Tunel by mal umožniť presunúť časť prepravy tovaru na železnicu.