Širokotrupý Boeing 777 slúži vo flotilách leteckých dopravcov z celého sveta

Foto: unsplash.com/Etienne Jong

Americké dopravné lietadlo Boeing 777 patrí k najúspešnejším strojom svojho druhu, počas necelých 30 rokov sa vyrobilo vyše 1700 kusov, ktoré slúžia vo flotilách dopravcov z celého sveta. Stroje, ktorých prvý exemplár sa verejnosti predstavil 9. apríla 1994 a do vzduchu vzlietol o dva mesiace neskôr, v službách aerolínií postupne nahrádzajú najmä Boeingy 747. Oproti legendárnemu Jumbo Jetu síce rad 777 ponúka o niečo menšiu kapacitu, lietadlá sú ale úspornejšie.

„Nový typ, ktorý pojme 305 až 375 cestujúcich na vzdialenosť 6200 až 13 400 kilometrov, je prvým modelom Boeingu vyvinutým výlučne na počítači. Je len o málo menšia než ‚vlajková loď‘ spoločnosti, typ 747, a má pri tom len dva motory, ktoré sú najväčšie, aké boli kedy vyvinuté pre civilné lietadlo,“ písala ČTK na jar 1994 pri predstavení typu. Práve iba dvojica – avšak obrovských – motorov je hlavným rozpoznávacím znamením Boeingu 777.

Vďaka nim sa na prvý pohľad líši od starších vysokokapacitných lietadiel so širokým trupom ako boli McDonnell Douglas DC-10 a Lockheed L-1011 TriStar zo 60. rokov, ktoré oba mali dva motory pod krídlami a tretie v koreňi chvostovej plochy. Pohonné jednotky Boeingu 777 sú také veľké, že ich priemer takmer zodpovedá priemeru trupu malého Boeingu 737. Zároveň sú však lacnejšie na prevádzku než staršia generácia motorov.

Podľa údajov stojí hodina letu Boeingu 777-300 len 10 250 dolárov

Podľa údajov výrobcu stojí hodina letu Boeingu 747 takmer 13 500 dolárov, zatiaľ čo pri diaľkovej verzii typu 777-300 je to len 10 250 dolárov. Aj keď sa vezme do úvahy väčšia kapacita Jumbo Jetu, sú náklady na jedno sedadlo pri Boeingu 777-300LR o zhruba päť percent nižšie. Pri chystanej novej verzii, označovanej ako 777X, majú byť náklady na prevádzku ešte výhodnejšie. Prvý skúšobný let absolvovala tento variant už v januári 2020, jej uvedenie na trh plánované na rok 2022 má ale meškanie.

Pri pôvodnom Boeingu 777 pritom od začatia prác po zaradení k leteckým spoločnostiam ubehlo len šesť rokov. Americký výrobca síce pôvodne uvažoval o tom, že medzeru vo svojej ponuke medzi veľkokapacitným Jumbo Jetom a menším modelom 767 vyrieši upravenou „sedem-šesť-sedmičkou“, nakoniec ale začal s vývojom úplne nového lietadla. Okrem počítačov sa do neho výrazne zapojili aj budúci zákazníci z radov aerolínií.

Ako prvé ich zaradili do svojho leteckého parku domáce United Airlines

Ako prvé zaradili do svojho leteckého parku Boeingy 777 domáce United Airlines, ktoré dnes majú vo flotile necelú stovku strojov tohto typu. S prehľadom najväčším prevádzkovateľom „sedem-sedem-sedmičky“ sú ale dnes aerolinky Emirates zo Spojených arabských emirátov, ktoré majú vyše 130 lietadiel. Od roku 2009 sa vyrába aj čisto nákladný variant Boeing 777F, najväčšiu flotilu tejto verzie má americká kuriérska spoločnosť FedEx.

Za takmer tri desaťročia si Boeing 777 získal povesť spoľahlivého stroja, napriek tomu ale jeho službu poznačili dve tragédie so stovkami obetí. Žiadna z nich ale nebola bežnou leteckou nehodou. V marci 2014 najprv zmizlo lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube na linke z Kuala Lumpuru do Pekingu. Predpokladá sa, že sa zrútilo v južnej časti Indického oceánu západne od austrálskeho pobrežia, keď sa z neznámych dôvodov odklonilo od svojej trasy. Špekuluje sa o tom, že príčinou zmiznutia bola samovražda pilota.

V júli 2014 sa potom pri dedine Hrabove na východe Ukrajiny sa v oblasti ovládanej proruskými separatistami zrútil ďalší malajzijský Boeing 777 z letu MH17 s 298 ľuďmi na palube, nikto neprežil. Podľa ukrajinských úradov lietadlo zostrelila protilietadlová raketa, z zodpovednosti sa navzájom obviňujú proruskí separatisti a ukrajinské vládne sily. Holandsko na základe vyšetrovania viní zo zostrelu Rusko. Holandský súd v novembri 2022 kvôli vražde ľudí na palube lietadla odsúdil v neprítomnosti na doživotie dvoch Rusov a jedného ukrajinského separatistu.