Na trati medzi Vajnormi a Bernolákovom budú od 11. marca obmedzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR

Na trati medzi stanicami Bratislava – Vajnory a Bernolákovo bude pre úpravu trakčného vedenia v pracovných dňoch od 11. do 22. marca obmedzená železničná osobná doprava. Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) môžu pre výluku meškať približne 15 minút. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Dôvodom obmedzenia vlakovej dopravy je úprava trakčného vedenia, ktorú budú vykonávať Železnice SR (ŽSR) v súvislosti s plánovanou výstavbou križovatky diaľnic D1 a D4 na úseku Bratislava – Triblavina.

V pracovných dňoch od 11. do 15. marca a od 18. do 22. marca budú vlaky pre práce na trati premávať v čase od 7:30 do 16:00 hod. iba po jednej koľaji. Vzniknúť tak môže približne 15-minútové meškanie. „V prípade, že dôjde pre výluku k väčšiemu meškaniu vlakov, dopravca nezaručuje čakanie prípojných vlakov,“ uviedol Drevický.

ZSSK však museli pre obmedzenú kapacitu infraštruktúry ŽSR odrieknuť štyri vlaky na linke S65 Bratislava – Nové Mesto – Senec. Ide o dva osobné vlaky z bratislavského Nového Mesta, ktoré odchádzajú o 14:17 a 15:17 hod. a dva regionálne expresy zo Senca do bratislavského Nového Mesta s odchodmi o 14:51 a 15:51 hod.

Železničný dopravca cestujúcich tiež upozornil, že počas dopravných obmedzení budú môcť v Ivanke pri Dunaji nastupovať a vystupovať v dňoch od 11. do 15. marca len na nástupišti číslo dva a od 18. do 22. marca len na nástupišti číslo jeden.