Dve veľké letiská na Slovensku vlani zvýšili počet pasažierov: Jedno z nich hlási rekord

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Bratislavské Štefánikovo letisko vlani vybavilo medziročne o 29 percent viac cestujúcich, ešte ale nedosiahlo predcovidovú úroveň. Naopak druhé najväčšie medzinárodné letisko v krajine, ktoré je v Košiciach, hlási rekordný počet pasažierov.

Letisko M. R. Štefánika vlani zaznamenalo pri príletoch a odletoch celkovo 1,81 milióna cestujúcich. Oproti roku 2019, keď krajina ešte nečelila epidémii choroby covid-19, to ešte predstavuje pokles približne pätinu. Epidemické reštrikcie v čase koronavírusovej nákazy výrazne ovplyvnili tiež leteckú dopravu na Slovensku.

Vlani dopravcovia zabezpečovali z bratislavského letiska 38 pravidelných liniek do 34 destinácií. V roku 2019 to bolo 55 pravidelných spojení do 50 destinácií.Bratislavské letisko je dlhodobo v tieni neďalekého viedenského letiska, ktoré ponúka oveľa viac pravidelných liniek.

Letisko v Košiciach. Foto: TASR

Letisko v Košiciach vlani odbavilo rekordných 625.053 cestujúcich. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 15 percent a zároveň to bolo o 12 percent viac pasažierov ako v roku 2019. Z letiska sa pravidelne lietalo do siedmich destinácií vrátane Prahy.