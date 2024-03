V Tatrách opäť zasnežujú, niektoré strediská v podhorí sezónu skončili

Ilustračné foto. Foto: Visit Liptov/Marek Hajkovský

Na Spiši vrcholia jarné prázdniny, niektorým lyžiarskym strediskám sa podarilo aj napriek nepriazni počasia udržať sneh na svahoch. Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke pred časom zatvorili, no napokon sa podarilo zjazdovku upraviť a tento týždeň sa tam ešte lyžuje. V stredisku Vernár – Studničky plánujú sezónu ukončiť v sobotu 9. marca. Prevádzku už skôr ukončili v Ski Tatry Zadná Lopušná dolina, v stredisku v obci Lučivná, tiež v Levočskej doline i v Mlynkách v Slovenskom raji.

„Momentálne lyžujeme už len na jednej zjazdovke v doline Jezersko, do konca jarných prázdnin to vydrží. Ďalšia prevádzka je ale otázna, všetko závisí od počasia, ale je náročné to udržať,“ priblížil situáciu v stredisku Bachledka Ski & Sun marketingový manažér Michal Rusiňák. Sezóna je podľa neho slabšia najmä v dôsledku toho, že oteplenie prišlo takmer o tri týždne skôr než vlani.

Stredisko Lopušná dolina bojuje najmä so snehom na stope pod vlekom, zatiaľ sa tam však stále lyžuje. „Chceli by sme to udržať do konca týždňa, trošku nám pomôže mráz, podmienky na svahu sú celkom dobré,“ uviedol pre TASR konateľ strediska František Jurčo. So sezónou príliš spokojní nie sú, v prevádzke budú približne o tri týždne kratšie než vlani. Aj napriek stále sa zhoršujúcim poveternostným podmienkam neuvažujú, že by stredisko úplne zatvorili.

Vo štvrtok začali zasnežovať na Štrbskom Plese a tiež v Jasnej

Úplne iná situácia je vo Vysokých Tatrách, tam dokonca spustili snežné delá a snažia sa podmienky na jarnú lyžovačku ešte vylepšiť. Vo štvrtok začali zasnežovať na Štrbskom Plese a tiež v Jasnej, podľa predpovede počasia chcú ochladenie využiť aj v Tatranskej Lomnici. Podmienky priebežne vo vyšších polohách vylepšuje aj sneženie. „Vďaka novému snehu a ochladeniu chceme stabilizovať a vylepšiť podmienky na lyžovanie. Večerné mrazy zhutnili snehovú podložku na zjazdovkách, ktoré tak znesú viac lyžiarov a ostanú dlhší čas kompaktné,“ priblížil riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

V slovenských horách aktuálne prázdninujú rodiny zo západného Slovenska. Vo Vysokých Tatrách sa lyžuje v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese a v Smokovci na Jakubkovej lúke. Po teplých dňoch, ktoré priniesli jarnú lyžovačku už v predstihu, pomôže podľa hovorcu prevádzkovateľa tatranských stredísk Mariána Galajdu ochladenie vylepšiť podmienky. „Lyžiarsku sezónu po prázdninovom týždni ukončí podľa plánu Jakubkova lúka v Starom Smokovci. Na Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici a v Jasnej bude lyžovačka pokračovať ďalej,“ uzavrel.