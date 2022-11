SSD preruší dodávky elektriny v niekoľkých obciach okresu Martin a v Ružomberku

dnes 12:31 -

Niekoľko obcí v Martinskom okrese a časť miest Martin a Ružomberok budú na budúci týždeň odstavené od dodávky elektrickej energie. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

Ružomberské sídlisko Klačno zostane bez elektriny v utorok 15. novembra. Odstávky sa začnú o 11.30 a potrvajú do 16.15 h. Prerušenie distribúcie by však na jednotlivých uliciach nemalo presiahnuť dve hodiny. Obmedzenie je nevyhnutné pre zameranie podzemných káblov vysokého napätia.

Obce Martinského okresu Jazernica, Ondrašová, Kláštor pod Znievom, Slovany, Turčiansky Ďur, Abramová, Blažovce, Moškovec a Borcová majú naplánovanú odstávku v stredu 16. novembra. V čase od 7.00 do 17.30 h nepôjde elektrický prúd na približne 600 odberných miestach. Dôvodom bude oprava vzdušného vedenia vysokého napätia.

V Martine naplánovali energetici odstávku v piatok 18. novembra. Dotkne sa mestskej časti Podháj - Stráne a lyžiarskeho strediska Martinské hole. Elektrina tu nepôjde od 7.00 do 15.30 pre výruby stromov a porastov v ochrannom pásme distribučnej sústavy.

"Vzhľadom na charakter prác sú odstávky nevyhnutné. Nielen z hľadiska technických možností, ale aj pre bezpečnosť elektrikárov. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia všetko pre to, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," zdôraznil Gejdoš.