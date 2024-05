Produkcia automobilového priemyslu vo Veľkej Británii v apríli opäť klesla

Foto: TASR

Produkcia automobilového priemyslu vo Veľkej Británii klesla už druhý mesiac po sebe. V apríli sa v krajine vyrobilo 61.820 vozidiel, čo je o 7 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka, oznámilo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).

Pre domáci trh bolo vyrobených niečo vyše 14.000 áut, čo predstavuje nárast o takmer 20 %, zatiaľ čo do zahraničia smerovalo 47.799 kusov, čo bol pokles o 12,7 %. Najväčším exportným trhom zostala opäť Európska únia (EÚ) s podielom takmer 60 %. Nasledovali USA (15,2 %), Čína (5,4 %), Turecko (4,2 %) a Austrália (2,8 %). Dodávky do USA a Turecka vzrástli, pričom vývozy do EÚ, Číny a Austrálie zaznamenali dvojciferný pokles.

Ďalší mesiac poklesu sa očakával vzhľadom na výraznú transformáciu smerom k novým modelom, uviedol Mike Hawes, výkonný riaditeľ SMMT. Elektrifikované vozidlá predstavovali v apríli 40,5 % celkovej produkcie.