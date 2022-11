Ako sú na tom Slováci s úsporami? Väčšina si dokáže peniaze odložiť, takmer tretina však neušetrí nič

Zdroj: oPeniazoch.sk

Väčšina Slovákov si dokáže zo svojich príjmov peniaze odkladať ako úspory. Ukázal to aktuálny prieskum spoločnosti Nielsen pre portál oPeniazoch.sk, podľa ktorého si viac ako dve tretiny respondentov dokážu mesačne odložiť nejaké úspory. Najväčší podiel, viac ako 28 % Slovákov, si však priemere zo svojich príjmov neodloží bokom viac ako 50 eur mesačne.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, ktorý spoločnosť Nielsen realizovala v období od 20. do 26. októbra tohto roku na vzorke 501 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov, ďalších vyše 19 % Slovákov si zo svojich príjmov mesačne priemerne usporí do 100 eur. Podobný podiel, viac ako 18 % opýtaných, si zase každý mesiac dokáže odložiť od 100 do 500 eur mesačne. Viac ako 500 eur mesačne priemerne zo svojich príjmov usporia len necelé 3 % opýtaných.

Takmer tretina Slovákov neušetrí nič

Na Slovensku je však stále pomerne veľká skupina, ktorá si zo svojich príjmov nedokáže odložiť bokom žiadne peniaze. Podľa výsledkov prieskumu všetky svoje príjmy minie 28,1 % Slovákov. Zvyšné takmer 4 percentá opýtaných uviedlo, že nemajú žiaden pravidelný príjem.

Prieskum zároveň ukázal, že o niečo väčšie problémy usporiť peniaze majú ženy, ako muži. Odpoveď, že všetky príjmy minú a nedokážu si nič odložiť, totiž uviedlo viac ako 30 % žien a necelých 26 % mužov. Rovnako podľa prieskumu prevažujú ženy pri mesačných úsporách do 50 eur, kým pri vyšších sumách mesačných úspor dominujú muži.

Najviac si odložia mladší a vysokoškolsky vzdelaní

Neprekvapí zrejme ani fakt, že najvyššie sumy sú schopní si na Slovensku odložiť ľudia v produktívnom veku od 25 do 34 rokov. Napríklad sumu nad 500 eur dokáže v priemere mesačne zo svojich príjmov usporiť až 9 % respondentov z tejto vekovej kategórie.

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania zase najviac dokážu usporiť vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Od 100 do 500 eur mesačne si z nich dokáže odložiť až viac ako 35 %, viac ako 500 eur si mesačne odkladá vyše 5 % vysokoškolsky vzdelaných.