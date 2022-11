Šetrnosť aj trend: Značky reagujú na väčší záujem o tovar z druhej ruky

Zdroj: oPeniazoch

V Spojených štátoch odhady ThredUp, jedného z gigantov v tomto sektore, naznačujú, že globálny trh s použitým tovarom v roku 2022 vzrastie o 24 % a v roku 2026 zdvojnásobí svoj objem a dosiahne 82 miliárd dolárov. V prípade luxusných produktov je rast trhu s použitým tovarom štyrikrát rýchlejší ako rast primárneho trhu (12 % oproti 3 %) a má hodnotu 24 miliárd dolárov.

Mnoho analytikov vidí za takýmto enormným rastom v prvom rade dopady ekonomickej krízy a inflačných údajov, a teda potrebu sporenia a cenovo orientovaných nákupov. Akademické štúdie však poukazujú na zložitejší scenár, ako to predstavila Teresa Sádaba z ISEM Fashion Business School, University of Navarra. Na stránkach The Conversation zverejnila svoj výskum, podľa ktorého motivácia nákupu predstavuje zaujímavý mix, ktorý umožňuje sledovať nové trendy spotreby.

Šetrnosť ako životný štýl

V Spojených štátoch sa šetrnosť v spotrebe objavila ako nový životný štýl, ktorý sa zvýraznil po pandémii a uväznení. Cieľom je nakupovať menej a byť kreatívnejší pri výbere. Faktory ako cena (čo tovar stojí, objektívna záležitosť) a hodnota (ktorú mu pripisuje kupujúci, subjektívna záležitosť) sú teraz pre kupujúcich obzvlášť dôležité.

Možnosť recyklácie oblečenia alebo jeho opravy, aby sme im dali nový život, predpokladá zmenu mentality a postoja, najmä na trhu s nadmernou spotrebou, akým je ten severoamerický.

Niektorým značkám sa podarilo nasmerovať túto revolúciu v spotrebiteľských hodnotách, aby sa stali meradlami udržateľnosti, ako napríklad Patagonia, ktorá darovala 1 % zo svojich ziskov ročne a nedávno oznámila, že značku daru na boj proti klimatickým zmenám. Pre šetrných spotrebiteľov je sociálny a environmentálny dopad dôležitou premennou nákupu.

Nákup ako hra

Motivácia spotrebiteľov vybrať si tovar z druhej ruky nie je len ekonomická a nemusí to byť ani udržateľnosť. Podľa akademičky v novom modeli spotreby zohrávajú dôležitú úlohu aj faktory ako voľný čas alebo zábava.

Dôležitým podnetom je aj prehliadanie oblečenia a hľadanie výhodných ponúk či vzácnejších kúskov. Najmä pre tých najmladších, ktorí v nakupovaní nachádzajú zábavu, ktorá približuje nákup k hre. Ako uvádza správa ThredUp, 62 % mileniálov a generácie Z hľadá produkty z druhej ruky pred novými.

Hravú zložku v tomto prípade sprevádzajú ďalšie hodnoty u dospievajúcich, ide predovšetkým o autenticitu či hľadanie vlastného štýlu. A aj v tomto kontexte sa u niektorých spotrebiteľov nostalgia javí ako faktor spojený so second handom. Mladí ľudia, inšpirovaní seriálmi ako Stranger Things, sú nostalgickí za časmi, ktoré ani nezažili.

Obchodné modely z druhej ruky

Digitálny svet viedol k objaveniu sa širokej škály modelov interakcie a výmeny medzi ľuďmi s platformami opätovného predaja, ako sú Wallapop, Etsy, Vinted alebo Mercari. Dokonca aj Facebook spustil v roku 2016 vlastnú predajnú platformu.

Všetky z nich vytvorili kolaboratívnu ekonomiku, kde sa spotrebiteľ stáva predajcom a vstupuje do hry s možnosťou vlastného zárobku. Interakcie sa teda zvýšili a kultúra z druhej ruky si získava nasledovníkov. V takejto situácii nie je prekvapujúce, že značky zareagovali vytvorením vlastných portálov. Môžu tak lepšie kontrolovať produkt podliehajúci neustálej devalvácii a navyše sa zapájajú do rozbehnutého vlaku obehového hospodárstva.

Na druhej strane na trhu s použitými tovarmi sú veľké obchodné reťazce, ktoré tieto produkty ponúkajú. Existujú špecifické obchody s rôznymi prevádzkovými modelmi. Jedným z nich je second hand so sociálnym účelom. Neziskové obchody sú založené na daroch a majú charitatívny účel. V Spojených štátoch je najuznávanejším Goodwill Industries, ktorý má viac ako 3 300 fyzických obchodov a 120 000 pracovníkov. Goodwill práve predstavil svoju on-line predajnú platformu .

Medzi lukratívne modely patria zásielkové predaje. V tomto prípade sa uplatňuje vzorec, v ktorom je inverzná korelácia medzi časom, kedy je odev na predajni a predajnou cenou. Využíva sa nákup likvidácie akcií.

Obchody s vintage produktmi, kde nedostatok a exkluzivita produktov z iného obdobia (vintage sa dnes chápe ako móda 20. storočia) majú osloviť spotrebiteľov ochotných zaplatiť prirážku, aby našli ikonický kúsok do svojho šatníka.

Nájdu sa aj tie špecializované ponuky, kde má second hand zmysel kvôli exspirácii alebo kvôli zmene veľkosti. Stáva sa to predovšetkým v prípade detského oblečenia, jedného z najkonkurencieschopnejších segmentov v tejto oblasti.

Výzvy z druhej ruky

Pri množení sa obchodných modelov a nezastaviteľnému rastu trhu sa objavili aj určité problémy so zásobami a nedostatok úložného priestoru. Na trhu s použitým tovarom nie sú prevádzkové problémy jednoduché. Na klasifikáciu odevov, ktoré prichádzajú do obchodu, je potrebných veľa ľudí (nie všetky sú v dobrom stave na ďalší predaj). Denník The New York Times zverejnil článok, ktorý varoval pred klesajúcou kvalitou produktov predávaných v second handoch.

Ďalšou otázkou je, čo sa stane s odevmi, ktoré sa na tomto trhu nepredajú. Časť putuje na zahraničné trhy a hoci má ísť v prvom rade o dary, niekedy sa dostanú do komerčnej siete, ako to odsúdil výskumník Andrew Brooks.

Trh s použitým tovarom je vlna, do ktorej sa treba pripojiť, ak niekto chce reagovať na nové túžby spotrebiteľov. Ako uzatvára akademička, dnes je v móde nosiť aj použité veci.