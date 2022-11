Nový výskum: Keď cena zlata stúpa, viac sa kradne

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 0:43 -

Sú zločinci racionálni? Vo svojej prelomovej práci z roku 1968 Gary Becker tvrdil, že sú. Americký ekonóm, ktorý by v roku 1992 získal Nobelovu cenu za ekonómiu, vyslovil teóriu, že jednotlivci sa zapájajú do zločinu iba vtedy, ak sú výnosy väčšie ako výnosy z legálnej činnosti, po zohľadnení rizika, že budú prichytení. Tento názor do značnej miery podporil empirickými dôkazmi.

Jedným z aspektov Beckerovho modelu, ktorý sa však ukázal ako ťažko potvrditeľný, je, či trestná činnosť je citlivá na zmeny vo finančných výnosoch z trestnej činnosti. Je to väčšinou preto, že táto návratnosť je sama osebe ovplyvnená trestnou činnosťou. Napríklad, keď sa ukradne viac telefónov, ponuka ukradnutých telefónov sa zvýši a ich maloobchodná hodnota klesne, čo znižuje ich príťažlivosť u zlodejov. Keďže cena ovplyvňuje vlámania, ako aj vlámania ovplyvňujú cenu, môže byť pre výskumníkov ťažké empiricky posúdiť, do akej miery sa navzájom súvisia.

Jeden zo spôsobov, ako tento problém obísť, popísali vedci na stránkach The Conversation. Na lup sa pozreli ako na komoditu, ktorej cena nebude ovplyvnená tým, koľko zločinci ukradnú. Otázka, na ktorú sa výskum zameral bola: ako cena zlata ovplyvňuje mieru vlámaní v Anglicku a Walese?

Z prieskumu kriminality pre Anglicko a Wales (CSEW) sú šperky ukradnuté len v 7 % vlámaní. Správa zároveň tiež hovorí, že tieto typy vlámaní obete vnímajú ako vážnejšie ako iné typy. Vedci to pripisujú čiastočne sentimentálnej hodnote spojenej s niektorými šperkami, ale aj kvôli ich finančnej hodnote.

Neoficiálne dôkazy podporované CSEW naznačujú, že domácnosti v južnej Ázii s väčšou pravdepodobnosťou uchovávajú zlaté šperky, v niektorých prípadoch ako spôsob úspory, ale z časti je aj z kultúrnych dôvodov. Keď cena zlata stúpne, vzrastú aj výnosy z vykradnutia juhoázijskej domácnosti. Dalo by sa preto očakávať, že racionálny zlodej sa neúmerne zameria práve na tieto domácnosti v čase, keď bude cena zlata vyššia. Pre zlodejov nemusí byť ľahké rozpoznať, že dom patrí rodine z južnej Ázie, ale asi bude vedieť, ktoré štvrte patria v tejto etnickej skupine medzi obľúbené. Za takéhoto predpokladu by sa dalo očakávať, že keď cena zlata porastie, zlodeji sa môžu stať aktívnejšími v štvrtiach s väčším podielom juhoázijských rodín.





Vedci túto hypotézu otestovali porovnaním miery vlámaní v štvrtiach s relatívne vysokým podielom juhoázijských domácností a štvrtiach s nižším podielom, pomocou podrobných údajov o kriminalite za obdobie rokov 2011-19. Porovnávali iba štvrte v rámci toho istého miestneho úradu, pričom kontrastovali obdobia, v ktorých bola cena zlata nízka a keď bola vysoká. Zistili, že počet vlámaní rastie, keď cena zlata prudko stúpa. Pri 10 % nárast ceny zlata sa zvyšuje miera vlámania v priemere o 1,5 %. V juhoázijských štvrtiach sa však počet vlámaní zvyšuje o 3,4 %.

Zlodeji nereagujú na cenu zlata, ale všeobecnejšie na ekonomické podmienky. Medzi mierou vlámania a ekonomickými podmienkami je určitá súvislosť. Napríklad, keď rastie nezamestnanosť, všade je viac vlámaní. Toto vysvetlenie vedci odmietli. Porovnaním štvrtí v rámci toho istého miestneho úradu zistili, že to boli len štvrte s vyšším podielom ázijských domácností, ktoré zaznamenali väčší nárast miery vlámaní, keď sa zvýšila cena zlata. Zistili tiež, že množstvo iných trestných činov nebolo ovplyvnené zmenami ceny zlata. Rozdiely v cene zlata vo všeobecnosti zvyšujú mieru vlámaní a nejde len o prípad, keď vlamači presúvajú svoje aktivity do štvrtí s vyšším podielom juhoázijských domácností. Keď je zlato cennejšie, je viac vlámaní a nepomerne viac v juhoázijských štvrtiach.

Zdá sa, že výsledky potvrdzujú, že zlodeji konajú racionálne a presmerujú svoje úsilie na štvrte s vyššou návratnosťou, keď je odmena väčšia. Dnes je cena zlata približne o 20 % nižšia ako maximá za posledných pár rokov. Pokiaľ bude prepad ceny žltého kovu pokračovať, pokušenie pre zlodejov by malo byť aspoň o niečo menšie ako predtým.